Cursor amplía su plataforma con repositorios y sincronización con GitHub

Cursor inició el despliegue gradual de Origin, una plataforma para almacenar repositorios, gestionar pull requests y conectar agentes de programación. El servicio está disponible como beta temprana para planes de pago.

Cursor inició el 17 de agosto de 2026 el despliegue de Origin, una plataforma propia para almacenar y compartir código. Según el anuncio de la compañía, el servicio se encuentra en beta temprana y llegará de manera gradual a los usuarios de sus planes de pago.

La iniciativa amplía el alcance de Cursor más allá del editor y los asistentes de programación. Origin funciona como una plataforma Git desde la que los equipos pueden crear repositorios, clonar proyectos, enviar y recuperar cambios, explorar código y administrar el acceso.

Repositorios y revisión de cambios

La documentación de Origin indica que la beta permite abrir, revisar y fusionar pull requests. La interfaz muestra la actividad, los commits, las comprobaciones y los archivos modificados, además de admitir comentarios sobre líneas específicas y solicitudes de revisión.

Los agentes de Cursor también pueden trabajar con estos repositorios. Entre las operaciones documentadas se encuentran crear ramas, generar commits, enviar cambios y abrir pull requests como parte de una tarea.

Sincronización con GitHub

Origin permite crear repositorios independientes o mantener una copia sincronizada de proyectos alojados en GitHub. En este segundo caso, se transfieren el historial Git, las ramas, las etiquetas y los pull requests. Las interacciones realizadas sobre estos últimos se sincronizan en ambas direcciones.

GitHub continúa siendo la fuente principal del repositorio mientras permanezca activa la sincronización. Los cambios enviados desde Origin pasan a GitHub. La guía de sincronización aclara que los issues, los secretos y la configuración de GitHub Actions no se copian a Origin.

Los equipos pueden desconectar posteriormente el repositorio. Al hacerlo, la copia de Origin se convierte en un repositorio independiente y pasa a ser su propia fuente principal.

Automatizaciones e integraciones

La plataforma admite automatizaciones activadas por eventos como la apertura de un pull request o el envío de cambios a una rama. Los agentes en la nube pueden clonar repositorios, modificar código y entregar sus resultados mediante nuevas ramas y pull requests, de acuerdo con la documentación de integraciones.

Cursor también ha habilitado conexiones con Vercel, Depot y Buildkite. Estas integraciones cubren funciones como vistas previas de despliegues y ejecución de procesos de integración continua.

Una beta con limitaciones

Origin está disponible para los planes Pro, Teams y Enterprise, pero el acceso se habilita por etapas. Durante la beta, el nombre elegido para el espacio de repositorios no puede modificarse. Los administradores de organizaciones pueden desactivar el servicio.

Los términos de Cursor establecen que sus servicios beta están destinados a evaluación y no al uso en producción. También advierten que pueden carecer de soporte completo, cambiar o ser retirados. Las organizaciones que administren código crítico deberían considerar estas condiciones antes de trasladar repositorios.

Origin adopta la configuración de privacidad del propietario del espacio. Cuando se utilizan funciones de inteligencia artificial, Cursor informa que los prompts y el contexto de código pueden enviarse a proveedores de modelos. Su documentación de privacidad señala que Privacy Mode impide que esos datos se utilicen para entrenamiento.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio