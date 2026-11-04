Google responde a las críticas: el buscador escolar seguirá con IA

La empresa afirmó que los colegios tendrán el control y que AI Mode y AI Overviews guiarán paso a paso, pero no aclaró si podrán usar el buscador sin funciones de IA.

Google respondió el 3 de noviembre a las críticas que generó su nueva política de IA para escuelas, horas después de que The New York Times informara que los colegios que desactiven por completo sus herramientas de IA también perderán el acceso a Google Search. La reacción política incluyó al senador Bernie Sanders, al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y a la expresidenta de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), Lina Khan.

Monopolio y extorsión

Según CNBC, Mamdani acusó en X a Google de usar su poder monopólico para imponer la IA en las escuelas públicas. Sanders calificó la medida de «extorsión» y sostuvo que Google amenaza a las escuelas. Khan, que como presidenta de la FTC impulsó acciones contra Google, Meta y Amazon, afirmó que el caso muestra el riesgo de dejar un servicio esencial en manos de un monopolio sin regulación.

Nueva York prohibió este año el uso de IA en sus escuelas primarias y secundarias, según Common Dreams. El mismo medio recoge críticas del profesor de educación Morgan Polikoff, de la Universidad del Sur de California, quien dijo al Times que la política alimenta el rechazo hacia las tecnológicas, y del científico cognitivo Gary Marcus.

La respuesta de Google

En un mensaje en X, Google sostuvo que la política busca dar a las escuelas más opciones sobre cómo sus estudiantes usan la IA. La empresa recordó que Gemini, Gemini Notebook y el buscador quedarán desactivados por defecto en las cuentas de estudiantes y que «las escuelas tienen el control» para activarlos según su criterio. También anunció que, en las cuentas escolares, AI Mode y AI Overviews ofrecerán guía paso a paso para resolver problemas, en lugar de respuestas rápidas a las tareas.

CNBC advierte que el mensaje no respondió de forma explícita si el acceso al buscador exige aceptar la IA. Un vocero de la empresa remitió al medio a esa publicación. Chris Phillips, vicepresidente de Educación de Google, había dicho al Times que la búsqueda y la IA están profundamente integradas.

Superpower Daily, citando a The Mercury News, informó que un vocero de Google confirmó por correo que el buscador y los productos Gemini tendrán controles separados: una escuela podrá rechazar Gemini sin perder el buscador. Las funciones de IA de Search, sin embargo, seguirían incluidas, de modo que la opción de usar el buscador sin IA no existiría. Diario TI no pudo verificar esa declaración en la fuente original.

Un tema bajo presión

La controversia se suma a otros casos sobre tecnología e infancia. CNBC recuerda que en agosto Meta alcanzó un acuerdo de 16.700 millones de dólares en un juicio por seguridad infantil impulsado por fiscales generales estatales, y que OpenAI lanzó ChatGPT for Teens tras una investigación de fiscales estatales y una demanda del fiscal general de Florida, James Uthmeier. En octubre, los senadores Richard Blumenthal y Josh Hawley pidieron explicaciones a Google por su ofensiva de IA en las aulas, y Common Sense Media calificó las funciones de IA del buscador como un riesgo inaceptable para estudiantes.

Google indicó que compartirá con las escuelas los detalles de los nuevos controles en los próximos meses, antes de aplicarlos.

Fuentes

Ilustración generada por IA.