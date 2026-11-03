Escuelas que rechacen la IA de Google perderán también el buscador

Gemini, Gemini Notebook, Gemini en Classroom y Google Search quedarán desactivados por defecto en cuentas escolares K-12 hasta que el administrador los active. Según la empresa, la búsqueda y la IA ya no se pueden separar.

Google anunció el 3 de noviembre un cambio en la forma en que los colegios controlan sus productos de inteligencia artificial. En una publicación en el blog de la compañía, Chris Phillips, vicepresidente y gerente general de Educación de Google, informó que el acceso a Gemini, Gemini Notebook, Gemini en Classroom y Google Search quedará completamente apagado en las cuentas de estudiantes de educación escolar (K-12, de kínder a 12.º grado) hasta que los administradores de cada establecimiento lo activen de forma explícita.

El anuncio forma parte de una colección de novedades educativas que incluye la llegada del modo Guided Learning a Classroom y al buscador, nuevos fondos de Google.org y la ampliación de su programa de formación docente.

Sin IA, sin buscador

La publicación de Phillips no menciona una consecuencia que la empresa precisó después a la prensa. Según The New York Times, Google sostiene que la búsqueda y la IA están «profundamente integradas», por lo que los colegios que mantengan la IA desactivada también dejarán a sus estudiantes sin Google Search. Phillips dijo al diario que esos alumnos verán un mensaje de su escuela que indica que el servicio no está disponible.

En declaraciones recogidas por Chalkbeat y citadas por Quartz, el ejecutivo agregó que una escuela que no se sienta cómoda con esa integración y quiera la IA apagada tiene la opción de no habilitar el buscador. Phillips describió la IA como un componente tan entrelazado con Search que no se puede desconectar por separado.

De acuerdo con lo que Google explicó al Times, reportado también por 9to5Google, a comienzos de 2027 los colegios tendrán dos configuraciones posibles para el buscador: una con AI Overviews y otras funciones de IA activas, y otra en la que esas funciones se reemplazan por Guided Learning. No habrá una tercera opción con búsqueda tradicional sin IA.

En su publicación, Google solo indica que compartirá más detalles con las escuelas en los próximos meses, antes de aplicar los cambios. La empresa no precisa si los nuevos controles regirán en todos los países donde opera Google Workspace for Education o solo en Estados Unidos.

Guided Learning llega a Classroom y al buscador

Guided Learning es un modo de Gemini que, en lugar de entregar la respuesta, guía al estudiante con preguntas abiertas y desgloses paso a paso. Google lo presenta como una forma de sostener lo que llama «lucha productiva»: que el alumno enfrente un desafío sin llegar a abandonar.

Desde el 3 de noviembre, la función está disponible a nivel global en Google Classroom. Cuando un estudiante abre una actividad de Guided Learning asignada por su profesor, la herramienta funciona como apoyo de estudio individual, anclada en el material de la clase, y entrega al docente información en tiempo real sobre dónde el curso necesita refuerzo. El informe AI in Education que Google publicó junto con el anuncio agrega que el modo puede operar con Focus Mode, que devuelve la conversación a los objetivos fijados por el profesor, y que el docente tiene acceso a las transcripciones completas de los chats.

En el buscador, la función estará disponible para cuentas de estudiantes. Según Google, cuando sus sistemas detecten ciertos tipos de consultas de ayuda con tareas, por ejemplo un problema de física pegado en la barra o una solicitud para escribir un informe de lectura, Search mostrará indicaciones para trabajar el tema paso a paso, sin ir directo a la respuesta. La compañía comenzará con un piloto en escuelas seleccionadas de Estados Unidos a fines de noviembre y prevé ampliarlo a otros distritos en los meses siguientes.

La evidencia que presenta Google

El informe, firmado entre otros por James Manyika, Lila Ibrahim y el propio Phillips, cita un ensayo controlado aleatorizado en Sierra Leona en el que Guided Learning, en un entorno dirigido por docentes, produjo una mejora de 0,26 desviaciones estándar en evaluaciones independientes de matemáticas. El documento lo equipara a entre uno y dos años de progreso típico. Otro ensayo con estudiantes universitarios en Japón registró una mejora de 0,14 desviaciones estándar tras una sesión de estudio de 4,5 horas.

Ambos estudios fueron realizados por el equipo LearnLM de Google junto con socios externos (Fab AI en Sierra Leona y la Universidad de Tokio en Japón), y el informe no señala una validación independiente de sus resultados. Fab AI figura además entre las cinco organizaciones que reciben los nuevos fondos de Google.org anunciados el mismo día.

El propio informe reconoce limitaciones. En Sierra Leona, los estudiantes que partían con mejor nivel en matemáticas se beneficiaron más que el resto. También cita un estudio publicado en PNAS según el cual alumnos de secundaria con acceso a IA obtuvieron puntajes 17% más bajos en exámenes sin asistencia, una brecha que desapareció al agregar resguardos diseñados por docentes.

Un anuncio bajo presión

El cambio llega tras meses de críticas. En julio, Common Sense Media calificó las funciones de IA de Google Search, AI Overviews y AI Mode, como un riesgo inaceptable para estudiantes, y advirtió que no existía forma de desactivarlas sin bloquear el buscador. En agosto, según informó The New York Times y recogió Common Sense Media, Google activó por defecto Gemini en muchas cuentas escolares K-12.

El 21 de octubre, los senadores estadounidenses Richard Blumenthal (demócrata) y Josh Hawley (republicano) enviaron una carta al director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, en la que preguntan, entre otras cosas, por qué las funciones de IA se configuraron como opción predeterminada en dispositivos escolares. Según GovTech, la carta cita una investigación de The Wall Street Journal de septiembre y fijó el 2 de noviembre como plazo de respuesta. El anuncio de Google llegó al día siguiente; la publicación de la compañía no hace referencia a la carta.

Distritos como Nueva York y Los Ángeles han suspendido el uso de IA por parte de sus estudiantes mediante moratorias, según el mismo reporte. Para esos sistemas escolares, la configuración anunciada plantea una disyuntiva concreta: aceptar alguna forma de IA en el buscador o prescindir de Google Search en las cuentas de sus alumnos.

Fondos y formación docente

Junto con los cambios de producto, Google.org anunció más de 9,5 millones de dólares para cinco organizaciones: la City University of New York, Fab AI, el Krause Center for Innovation, Teaching Lab y 1EdTech Global.

La compañía también informó que su programa gratuito de formación Google AI Educator Series, disponible hasta ahora en Estados Unidos, India, Corea, Malasia, Filipinas, Reino Unido e Irlanda, llegará en los próximos meses a Brasil, México, España, Australia y África subsahariana, según Jennie Magiera, responsable global de Impacto Educativo de Google.

Fuentes

Ilustración generada por IA.