Google ofrece a universitarios un año sin costo de sus planes de IA

Los universitarios que califiquen en Estados Unidos podrán acceder a Google AI Pro, mientras que en más de 140 mercados se ofrecerá Google AI Plus. La promoción debe solicitarse antes del 31 de diciembre de 2026.

Google anunció el 19 de agosto una promoción que permitirá a estudiantes universitarios elegibles utilizar durante 12 meses uno de sus planes de inteligencia artificial sin pagar la cuota de suscripción. El plan asignado dependerá del país donde se encuentre la institución de educación superior, según el anuncio de la compañía.

Planes diferentes según el mercado

En Estados Unidos, la promoción incluye Google AI Pro, con acceso ampliado a Gemini, integración con aplicaciones como Gmail y Documentos, y 5 TB de almacenamiento. La documentación de Google AI Pro detalla las funciones disponibles y advierte que cada producto mantiene sus propios límites de uso.

Para estudiantes elegibles de más de 140 mercados fuera de Estados Unidos, Google ofrece Google AI Plus, que incluye mayor acceso a Gemini, funciones de IA en Gmail, Gemini Notebook y 400 GB de almacenamiento. Los beneficios generales del plan aparecen en la página de soporte de Google AI Plus. La promoción no está disponible en todos los países y excluye, entre otros territorios, a Bolivia, Canadá, Albania, Hong Kong, Macao y Túnez.

Registro, elegibilidad y renovación

Las condiciones de la promoción establecen que el solicitante debe tener al menos 16 años, estar matriculado en una institución de educación superior admitida, verificar su condición de estudiante y utilizar una cuenta personal de Google. También debe registrar un medio de pago válido.

La oferta debe activarse antes del 31 de diciembre de 2026 y no está disponible para quienes ya tengan una suscripción activa a Google One, formen parte de un grupo familiar o utilicen una cuenta educativa administrada por su institución. Al terminar los 12 meses, Google cobrará automáticamente la tarifa mensual estándar del plan correspondiente, salvo que el usuario cancele antes de la fecha de renovación.

Nuevas funciones para estudiar

Junto con la promoción, Google presentó un espacio para estudiantes dentro de Gemini, desde el cual se pueden crear tarjetas de estudio, cuestionarios y cuadernos basados en materiales aportados por el usuario. Los cuadernos de estudio pueden generar una evaluación inicial, identificar temas que necesitan refuerzo y organizar lecciones breves a partir de apuntes, programas de cursos y lecturas.

La empresa también está ampliando las visualizaciones interactivas, con modelos y simulaciones que permiten explorar conceptos dentro del chat. Otra incorporación es Deep Research en Gemini Live, diseñada para iniciar una investigación y conversar posteriormente sobre el informe generado.

Estas funciones utilizan inteligencia artificial generativa y pueden producir respuestas incorrectas. La propia documentación de Google recomienda comprobar los resultados. Su disponibilidad también puede variar según el país, la edad, el tipo de cuenta y los límites asignados a cada plan.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio