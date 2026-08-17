ChatGPT Work permite crear y editar archivos de Google Docs, Sheets y Slides

La función opera mediante Google Drive y requiere conectar la cuenta, autorizar la acción y contar con un plan y una configuración compatibles. La documentación oficial no describe un editor completo de Google incrustado en ChatGPT.

OpenAI incorporó en ChatGPT Work la capacidad de crear o modificar archivos nativos de Google Docs, Sheets y Slides. Según la guía oficial del servicio, la función requiere que la aplicación correspondiente de Google Workspace esté conectada y habilitada.

El flujo comienza en Work, donde el usuario puede pedir la creación o edición de un documento, una hoja de cálculo o una presentación. ChatGPT solicita seleccionar la cuenta o el archivo y aprobar la acción antes de efectuar cambios. OpenAI recomienda revisar posteriormente el resultado en Google Workspace y solicitar desde la conversación las correcciones necesarias.

Esta descripción establece una diferencia frente a la idea de un editor completo de Google incrustado dentro de ChatGPT. La integración permite dirigir acciones sobre archivos conectados, pero la comprobación final del documento continúa realizándose en Google Workspace.

Disponibilidad condicionada por el plan y los permisos

ChatGPT Work comenzó a llegar el 9 de julio de 2026 a los planes de pago, excepto Free y Go, de acuerdo con las notas de versión de ChatGPT. OpenAI advierte que el acceso a sus funciones documentales depende del plan, el tipo de archivo, la plataforma y la configuración del espacio de trabajo.

Las integraciones de ChatGPT pueden buscar información y ejecutar acciones de escritura en servicios externos. La documentación sobre aplicaciones indica que las operaciones externas deben solicitar la confirmación del usuario. Los administradores de organizaciones también pueden habilitar, limitar o desactivar las acciones disponibles.

Google Drive centraliza el acceso

Las acciones para Docs, Sheets y Slides se administran actualmente mediante la aplicación de Google Drive. Para entornos corporativos, el funcionamiento puede requerir que los administradores de Google Workspace aprueben los permisos OAuth correspondientes. La ausencia de esos permisos puede causar errores al conectar una cuenta o intentar modificar un archivo.

OpenAI señala en su documento sobre controles de datos de Google que ChatGPT solo puede acceder a la cuenta seleccionada después de recibir autorización. En espacios administrados, las políticas de la organización pueden restringir tanto los servicios accesibles como las operaciones permitidas.

La integración reduce pasos en tareas como preparar informes, actualizar hojas de cálculo o adaptar presentaciones, pero no elimina la necesidad de comprobar el contenido. Fórmulas, datos, diseño y cambios relevantes deben revisarse antes de guardar, compartir o utilizar el archivo.

Fuentes

Ilustración creada por IA.