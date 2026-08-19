Google anunció que Gemini en Chrome ya está disponible de forma general para usuarios elegibles de Android en Estados Unidos. El asistente resume páginas, responde preguntas y se integra con Calendar y Keep, mientras la navegación automática queda reservada a AI Pro y AI Ultra.

Google anunció el 18 de agosto de 2026 la disponibilidad general de Gemini en Chrome para usuarios de Android en Estados Unidos. Según el anuncio oficial, el asistente puede trabajar con el contenido de la página abierta sin obligar al usuario a cambiar de aplicación o pestaña.

Un asistente integrado en el navegador

Gemini puede resumir artículos extensos, responder preguntas sobre una página y conectarse con servicios de Google como Calendar y Keep. Chrome también permite generar o modificar imágenes mediante Nano Banana. El acceso se realiza desde el icono de Gemini o desde el menú de tres puntos de la barra superior.

La función de navegación automática permite delegar tareas de varios pasos, como buscar estacionamiento para un evento, modificar un pedido recurrente u organizar aspectos de un viaje. Esta capacidad no forma parte del acceso general, ya que Google la reserva para suscriptores de los planes AI Pro y AI Ultra en Estados Unidos.

Requisitos y despliegue gradual

La documentación de disponibilidad establece que el usuario debe tener al menos 18 años, utilizar un dispositivo con Android 12 o posterior y disponer de 4 GB de memoria RAM como mínimo. También se requiere la versión más reciente de Chrome, iniciar sesión en el navegador y configurar el dispositivo en inglés. La función no está disponible en modo incógnito.

Aunque el anuncio presenta Gemini en Chrome como disponible para todos los usuarios de Android en Estados Unidos, la página de soporte advierte que la activación es gradual. Por este motivo, algunos dispositivos que cumplen las condiciones podrían no mostrar todavía el acceso. En cuentas de trabajo o educación, la organización también debe habilitar la función.

Seguridad y tratamiento de datos

La automatización amplía los riesgos asociados con los agentes que interactúan con sitios web. En una descripción técnica, Google identifica la inyección indirecta de instrucciones como una de las principales amenazas y afirma que aplica revisión de acciones mediante otro modelo, restricciones entre sitios, detección en tiempo real y solicitudes de confirmación antes de operaciones sensibles. La empresa reconoce que sus sistemas de detección no pueden identificar todos los intentos de manipulación.

El centro de privacidad de Gemini indica que el servicio procesa el contenido y la dirección de la pestaña actual, además de las pestañas que el usuario comparta. Parte de esta información puede guardarse según la configuración de actividad de Gemini. Google también advierte que el asistente puede cometer errores al ejecutar tareas y recomienda supervisar su progreso, interrumpirlo o tomar el control cuando sea necesario.

Fuentes

Ilustración creada por IA.