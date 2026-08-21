Google habilitó el nuevo botón Fuentes preferidas Google, una herramienta interactiva que los sitios pueden incorporar para que sus lectores los añadan como fuente y regresen después a la página original. La elección puede dar mayor visibilidad al medio en Noticias destacadas, Vistas creadas con IA y Modo IA.

Google presentó el 20 de agosto un botón interactivo que los editores pueden insertar en sus páginas para facilitar que un lector añada el sitio a sus Fuentes preferidas. Después de completar la acción, el usuario regresa al contenido que estaba consultando, en lugar de permanecer en la herramienta de configuración de Google. Según el anuncio de la compañía, ya se han seleccionado más de 600.000 fuentes únicas mediante esta función.

Una integración directa para los sitios web

La documentación técnica de Google recomienda una implementación mediante JavaScript que requiere incorporar dos elementos en el HTML. El botón se adapta automáticamente al idioma del navegador y admite temas claro y oscuro. Google también mantiene una opción basada en un enlace directo para los sistemas de gestión de contenidos que no permitan utilizar la integración interactiva.

Antes de instalarlo, el editor debe comprobar que su sitio aparece en la herramienta de preferencias de fuentes. Google admite dominios y subdominios, pero no secciones alojadas exclusivamente en subdirectorios. La presencia del botón tampoco es un requisito para que un sitio pueda figurar como fuente preferida.

Mayor visibilidad, pero sin garantías de tráfico

Cuando una persona selecciona un sitio, su contenido tiene más probabilidades de aparecer en Noticias destacadas para consultas relevantes y recientes. En Vistas creadas con IA y Modo IA, los enlaces de ese dominio también pueden recibir una insignia que los identifica como preferidos. Esto no equivale a una garantía de posicionamiento, inclusión o volumen de visitas.

En mayo, Google afirmó que los usuarios tenían el doble de probabilidades de acceder a una fuente marcada como preferida. En aquel momento contabilizaba más de 345.000 fuentes únicas seleccionadas. La empresa no publicó la tasa de clics de referencia ni una metodología detallada que permita traducir ese dato en una recuperación general del tráfico perdido por los editores.

La preocupación por el efecto de la búsqueda con IA tiene respaldo independiente. Un experimento prerregistrado con 1.100 participantes concluyó que retirar Vistas creadas con IA y Modo IA aumentaba los clics hacia sitios externos, mientras que una experiencia limitada al Modo IA los reducía. El trabajo es una prepublicación y sus resultados deben interpretarse con esa cautela.

Nuevos controles en Discover y Google News

Google también anunció que, durante los próximos días, los usuarios de su aplicación podrán abrir el menú de una tarjeta de Discover y describir con sus propias palabras qué temas o enlaces desean ver con mayor o menor frecuencia. El sistema ajustará el contenido y recordará esas indicaciones.

En Google News para Android ya es posible personalizar los resúmenes diarios de audio mediante la selección de temas específicos. Google asegura que las piezas identificarán sus fuentes e incluirán enlaces hacia los artículos completos. La compañía atribuye una mayor profundidad de estos resúmenes a la participación de medios en su programa piloto de noticias con IA.

Una herramienta para fortalecer audiencias propias

Para los editores, el botón ofrece una forma más sencilla de pedir a los lectores habituales que expresen una preferencia dentro de Google. Su impacto dependerá de cuántos usuarios completen la acción, de la afinidad existente con la marca y de que el sitio publique contenido reciente y relevante. Por ello, conviene medir por separado los clics, las visitas recurrentes y el tráfico procedente de las distintas superficies de Google, sin considerar la nueva función como una compensación automática por la caída de referencias.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio