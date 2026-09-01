Instagram penalizará la visibilidad de los perfiles creados con IA que no se identifiquen

Instagram reemplaza la etiqueta «AI creator» por «perfil generado por IA» y advierte que las cuentas protagonizadas por «personas sintéticas» pueden quedar fuera de sus recomendaciones si no lo informan.

Instagram anunció el 31 de agosto de 2026 que cambiará el nombre de su etiqueta para cuentas protagonizadas por personas creadas con inteligencia artificial. El distintivo AI creator pasará a denominarse perfil generado por IA, según la actualización publicada por Instagram for Creators.

La nueva denominación pretende aclarar que la persona mostrada de forma recurrente por una cuenta no es un ser humano, sino un personaje generado o construido sustancialmente mediante inteligencia artificial. Instagram sostiene que algunos usuarios descubren demasiado tarde que el supuesto creador con el que interactúan es una identidad sintética.

La etiqueta no afecta a cualquier uso de IA

El distintivo se aplica al perfil completo y no es obligatorio para creadores humanos que solo emplean herramientas de IA como parte de su trabajo. Editar fotografías, mejorar textos, preparar gráficos o realizar otros ajustes creativos no convierte por sí solo una cuenta en un perfil generado por IA.

Quienes ya utilizaban la anterior etiqueta podrán revisar si la nueva descripción sigue correspondiendo a su cuenta. Cuando se active, el distintivo aparecerá en el perfil y podrá acompañar sus publicaciones si estas no muestran ya una indicación específica sobre el uso de IA.

Menos recomendaciones para perfiles no identificados

Instagram podrá limitar el alcance de las cuentas que presenten personas generadas con IA sin utilizar la etiqueta correspondiente. Esto puede impedir que sus contenidos sean recomendados a usuarios que todavía no siguen el perfil. Las cuentas que añadan voluntariamente el distintivo no serán penalizadas por el solo hecho de estar protagonizadas por un personaje artificial.

Cuando la plataforma identifique una cuenta potencialmente afectada, su responsable podrá consultar el estado de la cuenta, añadir la etiqueta o apelar la decisión, según la descripción publicada por 9to5Google.

Esta identificación a nivel de perfil complementa las etiquetas aplicadas a publicaciones individuales. Meta ya utiliza avisos de información sobre IA en imágenes, vídeos y audios cuando detecta indicadores técnicos compatibles o cuando el usuario declara el uso de estas herramientas, como explica su política sobre contenidos generados y manipulados.

Motivos de la restricción: Casos de abuso frecuente

Esta actualización busca mitigar diversas prácticas engañosas que aprovechan el avance del contenido sintético. Entre los principales problemas que Meta intenta frenar destacan:

Estafas financieras y «Catfishing»: Creación de avatares hiperrealistas para generar vínculos románticos ficticios con el fin de solicitar dinero o promover fraudes con criptomonedas.

Creación de avatares hiperrealistas para generar vínculos románticos ficticios con el fin de solicitar dinero o promover fraudes con criptomonedas. Publicidad engañosa: Supuestos influencers de estilo de vida que obtienen productos gratuitos o patrocinios de marcas que desconocen estar interactuando con personajes inexistentes.

Supuestos influencers de estilo de vida que obtienen productos gratuitos o patrocinios de marcas que desconocen estar interactuando con personajes inexistentes. Robo de identidad biométrico: Clonación no autorizada de rostros reales para operar perfiles falsos paralelos que monetizan contenido o dañan la reputación de la persona original.

Clonación no autorizada de rostros reales para operar perfiles falsos paralelos que monetizan contenido o dañan la reputación de la persona original. Astroturfing y desinformación: Despliegue de granjas de cuentas sintéticas para simular apoyo ciudadano a causas políticas, manipular los algoritmos de recomendación o propagar noticias falsas.

Fuentes

Ilustración … creada por IA