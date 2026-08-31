Perplexity reúne 23 fuentes licenciadas para el análisis financiero en Computer

La plataforma permite consultar desde una misma interfaz datos de Dun & Bradstreet, Guidepoint, IBISWorld y otros 20 proveedores. El acceso exige que cada usuario disponga de las licencias correspondientes.

Perplexity presentó un catálogo de 23 conectores que permiten utilizar fuentes licenciadas de información financiera desde Computer, su plataforma de agentes de inteligencia artificial. El anuncio de la compañía menciona a Dun & Bradstreet, Guidepoint e IBISWorld, además de otros 20 servicios especializados en mercados públicos y privados, crédito, carteras, noticias y activos digitales.

La integración no entrega acceso automático a esos contenidos. Los clientes deben autenticar las suscripciones que ya mantienen con cada proveedor y contar con una licencia compatible. Perplexity señala que los conectores están disponibles para usuarios de sus planes Pro, Max y Enterprise que cumplan ese requisito, sin necesidad de contratar los datos nuevamente con la empresa.

Consultas con referencias al origen

La propuesta consiste en formular preguntas en lenguaje natural y combinar en una misma tarea información procedente de distintas fuentes contratadas por una organización. Perplexity afirma que las cifras incluidas en las respuestas pueden rastrearse hasta sus registros de origen. Esta descripción corresponde a las capacidades declaradas por el proveedor y el anuncio no aporta pruebas comparativas independientes sobre precisión o productividad.

Dun & Bradstreet confirmó el 26 de agosto de 2026 la disponibilidad de dos conectores basados en Model Context Protocol para su Commercial Graph y sus herramientas de análisis de riesgo. Estos recursos incorporan información sobre identidad empresarial, relaciones corporativas y evaluación de riesgo en los flujos de trabajo de Perplexity.

La lista también incorpora conexiones que habían sido anunciadas con anterioridad. Guidepoint informó el 3 de junio de 2026 que su conector ya estaba disponible en Perplexity Computer for Finance, con acceso para clientes autorizados a su biblioteca de entrevistas y referencias al material original.

Un catálogo amplio, sujeto a licencias

Entre los demás proveedores enumerados aparecen AngelList, Coinbase, Crunchbase, Interactive Brokers, MT Newswires, OpenSea, Public.com, Quartr, Stocktwits y Zacks Research. La cobertura abarca datos empresariales, documentos regulatorios, operaciones de cartera, mercados privados, noticias financieras y actividad en cadenas de bloques.

El alcance efectivo dependerá de las licencias, permisos y conjuntos de datos contratados por cada organización. El anuncio tampoco detalla el precio de las fuentes externas, resultados de auditorías técnicas ni evaluaciones independientes de seguridad o exactitud. Por ello, la novedad debe entenderse como una ampliación del catálogo de integraciones y no como evidencia de mejores resultados de inversión.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Perplexity