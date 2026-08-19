El agente Computer de Perplexity ya recibe instrucciones mediante correo electrónico

Los usuarios habilitados pueden enviar o reenviar mensajes a una dirección de Perplexity para solicitar análisis, documentos y otros entregables sin abrir la aplicación.

Perplexity incorporó el correo electrónico como una nueva vía para asignar tareas a Computer, su agente de inteligencia artificial. De acuerdo con la documentación oficial, el sistema puede interpretar el contexto de un mensaje, ejecutar el trabajo solicitado y devolver el resultado dentro del mismo hilo.

Para iniciar una tarea, el usuario debe escribir a computer@perplexity.com desde la misma dirección asociada con su cuenta de Perplexity. También puede reenviar una conversación existente, incluir instrucciones en el asunto y el cuerpo del mensaje o adjuntar archivos.

Resultados y archivos dentro del mismo hilo

Computer puede trabajar con el contenido de un mensaje, el historial citado y los archivos adjuntos. Entre los resultados contemplados por Perplexity se encuentran documentos PDF, hojas de cálculo, imágenes y videos, que pueden regresar como adjuntos.

El servicio envía primero una confirmación con acceso a la sesión creada en Perplexity. Cuando termina el trabajo, responde nuevamente con el resultado. La sesión también queda disponible en las interfaces web y móvil para revisar el proceso o continuar la tarea.

En conversaciones con varios participantes, la respuesta del agente se entrega únicamente al remitente verificado. Esto significa que añadir la dirección de Computer a un hilo no distribuye automáticamente el resultado entre todas las personas incluidas en el intercambio.

Contexto, permisos y tratamiento de datos

La función puede procesar encabezados, asunto, cuerpo del mensaje, contenido reenviado, adjuntos y metadatos del hilo. Utiliza los mismos conectores, permisos, ajustes y memoria que la cuenta ya tiene configurados en Perplexity Computer.

Perplexity afirma que verifica la identidad del remitente antes de iniciar una tarea y que el contenido reenviado se toma como contexto, no como una instrucción de mayor prioridad. La empresa también sostiene que los mensajes y adjuntos no se utilizan para entrenar modelos y que los datos se cifran durante la transmisión y el almacenamiento. Estas son declaraciones del proveedor y no una auditoría independiente del servicio.

Un despliegue que puede no estar disponible para todos

Para utilizar la modalidad por correo se necesita una cuenta con acceso a Computer. En organizaciones empresariales, el administrador debe habilitar la función. La documentación consultada todavía la describe como acceso anticipado para determinadas empresas y señala que, al menos durante esta etapa, solo admite direcciones pertenecientes a dominios terminados en .com.

La integración reduce la necesidad de copiar conversaciones entre el cliente de correo y una aplicación de IA. Sin embargo, las organizaciones deberán revisar sus políticas internas antes de enviar mensajes, documentos o datos confidenciales a un agente externo, incluso cuando ya utilicen otros servicios de Perplexity.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio