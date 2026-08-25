Perplexity estrena un agente local para trabajar con archivos privados sin gastar créditos

Portable Computer ejecuta modelos, herramientas y la orquestación del agente en un Nvidia DGX Spark. La primera versión funciona en Linux y está reservada a suscriptores Pro y Max.

Perplexity presentó el 25 de agosto de 2026 Portable Computer, una versión de su agente Computer diseñada para ejecutar localmente modelos, herramientas y flujos de trabajo. De acuerdo con el anuncio de la compañía, el producto se estrena en Nvidia DGX Spark, funciona inicialmente con Linux y está disponible para suscriptores Pro y Max.

Qué se ejecuta en el dispositivo

El sistema mantiene en el equipo el orquestador, el planificador, el enrutador de herramientas, el programador de tareas, la cola de trabajos y el índice de búsqueda local. Puede utilizar Qwen 3.8 27B o PPLX 27B, una variante sometida por Perplexity a entrenamiento adicional para los flujos de Computer. La incorporación de Nvidia Nemotron 3.5 Lightning está prevista para una actualización posterior.

Portable Computer puede analizar archivos, buscar información en documentos y repositorios de código, ejecutar acciones y mantener tareas en curso. El trabajo resuelto íntegramente en el equipo no consume los créditos de uso que Perplexity aplica a sus servicios de computación en la nube.

La nube sigue disponible, pero requiere autorización

La ejecución local no implica que el producto permanezca siempre desconectado. Cuando una tarea necesita información actual, navegación web, aplicaciones conectadas o modelos más potentes, el agente puede solicitar acceso a los servicios en la nube. Perplexity afirma que el usuario debe autorizar el envío de contenido antes de que salga del dispositivo.

La plataforma incorpora conectores para Google Drive, Gmail, Slack y GitHub. El uso de estas integraciones puede implicar comunicaciones con servicios externos, por lo que la promesa de mantener los datos localmente depende de las herramientas empleadas y de los permisos concedidos durante cada flujo de trabajo.

Un estreno limitado por el hardware

Nvidia confirmó que la aplicación fue optimizada inicialmente para DGX Spark y que el soporte para equipos con GPU GeForce RTX y RTX Pro llegará posteriormente. Perplexity también prepara una versión para Windows. Por ahora, la combinación de Linux, suscripción y hardware especializado limita el alcance del producto.

Perplexity sostiene que el código y las herramientas se ejecutan en entornos aislados con acceso controlado a archivos y aplicaciones. Esta descripción corresponde al proveedor y no equivale por sí sola a una auditoría externa de seguridad.

Resultados que aún deben verificarse de forma independiente

En su informe técnico, Perplexity atribuye a su arquitectura una puntuación del 82,6 por ciento en una evaluación de tareas de conocimiento con un modelo de 27.000 millones de parámetros. La variante PPLX 27B habría elevado el resultado al 85,4 por ciento.

La compañía también informa de un 66,7 por ciento de aciertos en 1.266 tareas de BrowseComp, frente al 50,2 por ciento de Pi y el 43,9 por ciento de Hermes en sus respectivas configuraciones. Son resultados producidos y publicados por Perplexity. La empresa ha indicado que abrirá sus pruebas, pero mientras no estén disponibles todos los conjuntos de datos, configuraciones y procedimientos, las comparaciones deben considerarse afirmaciones del proveedor y no una certificación independiente.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Nvidia