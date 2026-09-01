Runway presenta Solaris, un modelo que genera interfaces visuales en tiempo real

Runway presentó Solaris, un sistema experimental que genera interfaces visuales fotograma a fotograma y responde a clics, movimientos y otras acciones sin depender de pantallas programadas previamente.

Runway presentó el 31 de agosto de 2026 Solaris, un sistema experimental que la empresa define como su primer modelo mundial de interfaces. Según el anuncio original, su propósito es generar una interfaz visual fotograma a fotograma mientras la persona interactúa con ella, en lugar de mostrar una sucesión de pantallas diseñadas y programadas de antemano.

La propuesta se encuentra en una etapa temprana. Solaris no está disponible como producto de acceso general y Runway solo ha habilitado un formulario para solicitar acceso anticipado. La compañía tampoco ha anunciado precios, una interfaz de programación pública ni un calendario definitivo de lanzamiento.

Cómo genera la interfaz

El usuario proporciona un estado visual inicial, como la imagen de un producto o de un espacio. Solaris incorpora clics, desplazamientos, texto y operaciones de arrastre a los fotogramas siguientes. Un modelo de lenguaje interpreta las solicitudes y decide cómo debe cambiar la escena, mientras el modelo visual se ocupa de representarla y actualizarla.

Runway indica que Solaris deriva de su modelo de video Gen-4.5 y continúa el trabajo iniciado con GWM-1, una familia diseñada para simular entornos y reaccionar ante acciones. La empresa afirma que el nuevo sistema puede mantener interacciones en tiempo real con una resolución de 720p.

Las demostraciones incluyen tiendas virtuales, configuración de espacios, tutoriales visuales y objetos que reaccionan directamente a las acciones del usuario. Sin embargo, estos ejemplos no demuestran todavía que Solaris pueda sustituir la lógica empresarial, las bases de datos, las transacciones y las integraciones que sostienen una aplicación convencional.

Resultados internos sin evaluación independiente

Runway presenta una evaluación interna basada en 30 ejemplos de interacción y un estudio con 250 participantes. La empresa sostiene que los usuarios prefirieron los resultados de Solaris frente a interfaces reconstruidas mediante un modelo de lenguaje. El anuncio no acompaña estas cifras con un artículo técnico descargable, el conjunto completo de pruebas o una auditoría independiente, por lo que deben interpretarse como resultados comunicados por el fabricante.

Un estudio independiente sobre OSWorld 2.0 no evalúa Solaris, pero ofrece contexto sobre el problema que Runway intenta abordar. Sus autores concluyen que los agentes actuales todavía encuentran dificultades en tareas informáticas prolongadas, especialmente cuando deben mantener restricciones, interpretar estados ocultos y verificar resultados.

Texto, fiabilidad y accesibilidad

La propia Runway reconoce varios obstáculos pendientes. La generación de texto estable y legible sigue siendo difícil, la coherencia puede degradarse durante sesiones largas y una respuesta visual convincente puede contener información incorrecta. También queda por resolver la integración con lectores de pantalla, interfaces de accesibilidad y otros componentes de la infraestructura tradicional de software.

Solaris debe entenderse, por ahora, como una línea de investigación sobre nuevas formas de interacción y no como un reemplazo inmediato del desarrollo de aplicaciones. Su utilidad comercial dependerá de factores que todavía no han sido demostrados públicamente, entre ellos la latencia, el costo de generar cada fotograma, la fiabilidad de las acciones, la conexión con datos reales y el cumplimiento de requisitos de accesibilidad.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Runway