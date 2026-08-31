Gemini Notebook calculará sus límites según la complejidad de cada tarea

Los usuarios de Gemini Notebook dejarán de depender exclusivamente de una renovación diaria. El nuevo esquema permitirá consultar el consumo disponible y acceder a cuotas mayores mediante los planes de pago de Google AI.

Google modificará desde el 2 de septiembre de 2026 la manera en que Gemini Notebook limita el acceso a sus funciones de inteligencia artificial. Según el anuncio oficial, la plataforma pasará a calcular el consumo en función de los recursos computacionales requeridos por cada tarea.

El cambio se desplegará para las cuentas de consumidores en las versiones web y móvil. Google asegura que las funciones actuales seguirán disponibles, pero su utilización descontará una parte variable de la cuota asignada a cada usuario.

La complejidad determinará el consumo

El nuevo sistema considerará factores como la complejidad de la instrucción, la extensión de la conversación, la cantidad de fuentes incorporadas y los modelos o funciones utilizados. Esto significa que una consulta breve no necesariamente tendrá el mismo costo que la generación de una presentación, un video o un trabajo basado en numerosos documentos.

Gemini Notebook mostrará la capacidad restante y la hora de la próxima renovación. En el panel de generación también aparecerá una estimación del consumo esperado antes de iniciar una tarea, de acuerdo con la documentación de soporte de Google.

Renovación cada cinco horas y tope semanal

Las cuotas se recuperarán cada cinco horas, en lugar de renovarse únicamente una vez al día. Sin embargo, esa recuperación estará sujeta a un límite semanal. Google no publicó cantidades absolutas de solicitudes o unidades de cómputo, por lo que el número efectivo de operaciones dependerá del tipo de trabajo realizado.

La capacidad también variará según la suscripción. Las cuentas sin un plan de pago tendrán los límites estándar. AI Plus ofrecerá el doble de esa capacidad y AI Pro tendrá cuatro veces el límite estándar. AI Ultra dispondrá de una cuota equivalente a cinco o veinte veces la de AI Pro, dependiendo de la modalidad contratada.

Las tareas podrán quedar en espera

Cuando una cuenta agote su capacidad disponible, el usuario podrá esperar la siguiente renovación o contratar un plan superior. Gemini Notebook también permitirá aplazar la creación de contenidos desde el panel Studio.

La función para generar más tarde estará inicialmente disponible solo en la versión web. El proceso podrá tardar varias horas y la plataforma enviará una notificación cuando el resultado esté listo, siempre que el usuario tenga activados los avisos.

Google advierte en su documentación que los límites pueden cambiar por motivos de disponibilidad, pruebas o ajustes del servicio. Por ello, las proporciones anunciadas no garantizan una cantidad fija de conversaciones, documentos o contenidos generados.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Google