Tribunal declara ilegal la inclusión de Anthropic en lista negra del Pentágono

Jueza federal concluyó que el Gobierno estadounidense castigó ilegalmente a Anthropic por sus críticas a la política del Pentágono sobre el uso militar de la inteligencia artificial.

Una jueza federal de California falló a favor de Anthropic en los principales puntos de su demanda contra las medidas adoptadas por la Administración de Donald Trump para excluir a la empresa de inteligencia artificial de organismos públicos y contratistas militares.

La jueza Rita F. Lin, del Tribunal Federal del Distrito Norte de California, determinó en una resolución de 59 páginas que las actuaciones impugnadas constituyeron una represalia ilegal por actividades expresivas protegidas por la Primera Enmienda. También concluyó que Anthropic no recibió el procedimiento previo exigido por la Quinta Enmienda.

El tribunal sostuvo además que la designación de la compañía como riesgo para la cadena de suministro infringió el marco legal invocado por el Pentágono y fue arbitraria y caprichosa. Según la resolución, el expediente administrativo no demostró que los modelos de Anthropic fueran más peligrosos para la seguridad nacional que otros sistemas de inteligencia artificial comparables.

Lin concedió parcialmente la solicitud de sentencia sumaria de Anthropic. La empresa no obtuvo una victoria completa, ya que el tribunal rechazó su argumento relacionado con la separación de poderes y falló a favor del Gobierno en reclamaciones contra organismos que no habían tomado medidas definitivas.

El origen de la disputa

El conflicto surgió durante las negociaciones sobre las condiciones para utilizar Claude en entornos militares. Anthropic aceptó eliminar la mayoría de sus restricciones, pero mantuvo límites contractuales para la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses y para sistemas de armamento letal totalmente autónomos.

Después de que la empresa defendiera públicamente su posición, Trump ordenó a las agencias federales dejar de utilizar sus productos. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó posteriormente a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro y extendió las restricciones a empresas que trabajaban con el Pentágono.

La jueza consideró que las declaraciones públicas y la documentación interna demostraban un propósito de castigar a la empresa por criticar al Gobierno, en lugar de responder a un riesgo técnico verificable. Un informe de Courthouse News Service detalla que las autoridades continuaron negociando con Anthropic incluso después de presentarla públicamente como una amenaza para la seguridad nacional.

Lo que cambia con el fallo

La decisión bloquea de forma permanente la aplicación de las medidas impugnadas y obliga al Gobierno a retirar las instrucciones que implementaban la exclusión. No obstante, el tribunal aclaró que el Pentágono conserva la libertad de seleccionar otro proveedor y finalizar legalmente sus relaciones contractuales con Anthropic.

El proceso para sustituir Claude puede, por tanto, continuar por motivos operativos o contractuales. El Pentágono había previsto completar la retirada de los productos de Anthropic antes de finalizar septiembre, según documentos obtenidos por Breaking Defense.

La institución también alcanzó acuerdos para incorporar a sus redes clasificadas tecnología de OpenAI, Google, Microsoft, Amazon Web Services, Nvidia, Reflection y SpaceX, de acuerdo con una información de Associated Press.

Anthropic todavía mantiene un litigio separado y más limitado ante un tribunal federal de apelaciones en Washington. La cobertura de Associated Press señala además que el Gobierno estadounidense podría recurrir el fallo de California.

Fuentes

Ilustración creada por IA.