ChatGPT for Healthcare se integra con Epic para analizar historiales médicos

Diseñada bajo estrictos controles, la nueva integración permite a las organizaciones médicas extraer valor de sus historiales clínicos electrónicos y cruzar información con nueve bases de datos sanitarias públicas.

OpenAI anunció el 1 de septiembre de 2026 una integración de ChatGPT for Healthcare con Epic, orientada a que las organizaciones sanitarias puedan consultar información autorizada de los historiales clínicos electrónicos desde un espacio de trabajo administrado.

La conexión permite reunir datos como notas de consultas, resultados de laboratorio, medicamentos y documentación de especialistas. El sistema puede resumir cambios relevantes y remitir al profesional a la información del expediente utilizada como respaldo.

Acceso de solo lectura sujeto a los permisos existentes

De acuerdo con la documentación de ChatGPT for Healthcare, un administrador debe configurar el punto de conexión FHIR y el cliente OAuth de Epic. Cada usuario accede mediante su propia cuenta de Epic y la consulta es de solo lectura.

El acceso también respeta los permisos establecidos por la organización, el espacio de trabajo y el historial del paciente. La integración no concede por sí misma acceso a expedientes que el usuario no estuviera autorizado a consultar.

OpenAI describe dos modalidades. La primera lleva el contexto autorizado del historial a ChatGPT para preparar consultas, revisar antecedentes e identificar cambios. La segunda permite incorporar ChatGPT dentro de la interfaz del historial clínico en implementaciones compatibles.

Nueve fuentes públicas en un complemento separado

La compañía también presentó Healthcare Public Data, un complemento que reúne conectores para nueve fuentes sanitarias oficiales. Entre las mencionadas se encuentran PubMed, ClinicalTrials.gov, DailyMed, RxNorm y la información de cobertura de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de Estados Unidos.

El complemento permite trabajar con registros, campos, identificadores y versiones concretas. OpenAI plantea usos como comparar criterios de participación en ensayos clínicos, verificar información oficial sobre medicamentos o consultar versiones de políticas de cobertura.

Los clientes de ChatGPT for Healthcare pueden solicitar al administrador la activación de ambas funciones. Las organizaciones que utilizan ChatGPT Enterprise deben consultar su elegibilidad y configuración. Los profesionales con cuentas individuales elegibles en Estados Unidos pueden instalar el complemento de datos públicos, pero no acceder a la integración con Epic.

El cumplimiento depende de la configuración

ChatGPT for Healthcare incorpora controles empresariales como acceso basado en roles, inicio de sesión único y registros de auditoría. Sin embargo, la disponibilidad de una función no implica automáticamente que cualquier uso esté cubierto para el tratamiento de información sanitaria protegida.

La guía de funcionalidades aptas para HIPAA de OpenAI establece que se requiere un acuerdo BAA aplicable y una configuración adecuada. También identifica funciones que no están cubiertas por ese acuerdo y en las que no debe introducirse información sanitaria protegida.

Métricas comunicadas por OpenAI

OpenAI afirma que médicos evaluaron respuestas generadas con contexto de historiales clínicos en 27 casos de uso. Según la empresa, el 99,1 por ciento de 4.363 valoraciones calificó las respuestas como seguras. En otra evaluación con cinco fuentes de datos, más del 93 por ciento de las respuestas obtuvo una valoración de precisión buena o superior.

Estas cifras proceden de evaluaciones comunicadas por la propia compañía. El anuncio no incluye el protocolo completo, un desglose detallado de los errores ni una validación clínica independiente, por lo que los resultados no deben interpretarse como una certificación general del sistema.

La propuesta busca reducir el tiempo dedicado a localizar y sintetizar información, pero mantiene la revisión humana como parte del flujo de trabajo. Su alcance práctico dependerá de la calidad de los datos conectados, los permisos institucionales y los controles aplicados por cada organización.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de OpenAI