IBM conecta dos módulos criogénicos para ampliar sus sistemas cuánticos

IBM enfrió conjuntamente dos módulos criogénicos diseñados para alojar y conectar futuros procesadores cuánticos. La prueba valida elementos de infraestructura, pero aún no demuestra tolerancia a fallos ni computación entre chips.

IBM conectó y enfrió conjuntamente dos módulos criogénicos en sus instalaciones de Poughkeepsie, Nueva York. La prueba anunciada por la compañía valida una arquitectura destinada a alojar varios procesadores dentro de un entorno ultrafrío compartido. El alcance del hito es, por ahora, de infraestructura: los módulos todavía no contienen los procesadores previstos para las siguientes pruebas.

Un entorno ultrafrío ampliable

Los dos módulos conectados miden en conjunto más de 2,4 metros de alto y de ancho. Según los resultados iniciales divulgados por IBM y recogidos por Network World, el sistema alcanzó 4 kelvin en menos de cinco días y descendió después por debajo de 15 milikelvin, una temperatura necesaria para limitar el ruido térmico que afecta a los circuitos cuánticos superconductores.

En lugar de utilizar un criostato cilíndrico aislado, IBM construyó cámaras rectangulares que pueden colocarse una junto a otra. La descripción técnica de la arquitectura indica que cada módulo ofrece aproximadamente 0,53 metros cuadrados para cableado y un volumen de cámara de vacío de 2,75 metros cúbicos. La empresa calcula que dispone de hasta doce veces más espacio para conexiones que sus sistemas cuánticos más utilizados.

El diseño permite tender conexiones cortas entre módulos mediante los denominados acopladores L. IBM explica en su documentación de hardware que estos enlaces de microondas están destinados a comunicar procesadores situados en chips y módulos diferentes. La compañía prevé instalar procesadores Nighthawk en los prototipos antes de finalizar 2026 y proyecta enlazar en 2027 varios procesadores con al menos 1.000 qubits programables. Estos qubits no deben confundirse con qubits lógicos protegidos mediante corrección de errores.

Una pieza de la hoja de ruta hacia Starling

La refrigeración modular forma parte del plan de IBM para construir Starling en 2029. De acuerdo con la hoja de ruta actualizada en marzo de 2026, el sistema proyectado tendría 200 qubits lógicos y podría ejecutar circuitos de 100 millones de puertas cuánticas. IBM señala expresamente que estos objetivos representan su intención actual y pueden cambiar.

La demostración resuelve parcialmente problemas físicos relacionados con el espacio, el cableado, el mantenimiento y la expansión de los criostatos. Sin embargo, el anuncio no incluye resultados de cargas de trabajo cuánticas, fidelidad de operaciones entre chips, interferencias entre qubits ni corrección de errores ejecutada en los módulos. Por ello, el prototipo debe interpretarse como un paso de ingeniería hacia sistemas mayores y no como una demostración de computación cuántica tolerante a fallos.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio