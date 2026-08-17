Computer History convierte la productividad en un dilema de privacidad

Analista advierte sobre el costo de privacidad de Computer History, una función de ChatGPT que construye una memoria consultable a partir de la actividad del usuario en macOS.

Para el analista Lucas Greene, de WebProNews, el anuncio de Computer History plantea una pregunta que acompañará a la inteligencia artificial durante los próximos años: cuánto debe observar un asistente para resultar verdaderamente útil. La respuesta de OpenAI consiste en permitir que ChatGPT construya una memoria consultable a partir de clics, pulsaciones de teclas, cambios de aplicación y otros eventos registrados en un Mac.

Conviene comenzar con una precisión. No se trata de un registrador universal que capture, sin aviso, todo lo escrito por cualquier usuario. Según la información publicada por The Verge, Computer History debe ser activada por el usuario, permite excluir aplicaciones y sitios web, y omite las pestañas privadas de los navegadores. Tampoco realiza capturas de pantalla ni registra video o audio.

Estas salvaguardas son relevantes, pero el analista advierte que no eliminan el problema de fondo. Computer History transforma acciones dispersas y efímeras en una cronología que la inteligencia artificial puede buscar y reutilizar. La herramienta deja de responder solamente a lo que escribimos en una conversación y comienza a interpretar cómo trabajamos, qué documentos abrimos y qué tareas dejamos pendientes.

Una memoria útil también es un archivo sensible

La promesa resulta atractiva. Un asistente con contexto podría localizar el último documento editado, reconstruir una mañana de trabajo o sugerir la automatización de una tarea repetitiva. Esta capacidad encaja con la estrategia descrita por OpenAI para sus herramientas de escritorio, donde ChatGPT puede actuar sobre aplicaciones, archivos y navegadores con autorización del usuario.

El riesgo aparece cuando esa memoria se convierte en un nuevo depósito de información sensible. The Next Web informa que los archivos de memoria se guardan localmente en formato Markdown sin cifrado. También señala que los eventos temporales permanecen en el dispositivo durante 48 horas antes de su eliminación automática. Un programa malicioso que opere bajo la misma cuenta podría intentar acceder a esos datos.

En consecuencia, la discusión no debería reducirse a si el usuario hizo clic en un botón para aceptar. El consentimiento inicial pierde valor cuando es difícil anticipar todo lo que una herramienta encontrará durante semanas o meses de uso. Una aplicación excluida hoy puede no cubrir el servicio web equivalente. Un documento aparentemente rutinario puede contener credenciales, datos financieros, información médica o conversaciones de terceros.

La protección debe acompañar a la automatización

OpenAI ofrece controles para pausar el registro, eliminar entradas y excluir aplicaciones o sitios. En entornos empresariales, los administradores también intervienen en la habilitación de la función. Son medidas necesarias, aunque trasladan una parte considerable de la seguridad al criterio y la atención permanente del usuario.

Una memoria de esta naturaleza debería aplicar privilegios mínimos, cifrado local, indicadores visibles y reglas conservadoras de exclusión. Las aplicaciones de mensajería, los gestores de contraseñas, los sistemas financieros y los servicios sanitarios deberían permanecer fuera del registro salvo una autorización específica y renovable. Las organizaciones también necesitan políticas claras sobre qué información puede ser procesada y quién responde cuando la actividad registrada incluye datos de clientes o empleados.

Greene señala que Computer History muestra la dirección que están tomando los asistentes de inteligencia artificial. Para actuar con autonomía necesitan contexto, y para obtenerlo deben observar una parte creciente del entorno digital. Esa evolución puede aumentar la productividad, pero también crea archivos detallados sobre la conducta humana. Para el experto, la innovación será sostenible únicamente si la protección de esos archivos avanza al mismo ritmo que la capacidad de utilizarlos.

Fuentes

Ilustración creada por IA.