YouTube actualiza su algoritmo: Las reproducciones se contabilizarán desde el primer fotograma

A partir del 24 de agosto de 2026, YouTube contará una vista pública cuando un video comience a reproducirse, sin exigir un tiempo mínimo. La compañía mantendrá métricas separadas para evaluar la interacción y calcular los ingresos de los creadores.

La plataforma de videos de Google ha decidido unificar sus métricas de reproducción. Según el anuncio oficial de la compañía, esta medida busca equiparar el contador público de los formatos tradicionales con la inmediatez que ya caracteriza a las redes sociales de videos cortos.

La medida extenderá a los videos largos y las transmisiones en vivo el sistema que YouTube ya aplica a Shorts. En ese formato, las reproducciones comenzaron a contarse desde su inicio o reinicio el 31 de marzo de 2025, como consta en el historial de la API de YouTube Data.

El contador público medirá los inicios

El cambio separará con mayor claridad el alcance inicial de la atención sostenida. El número visible bajo cada video reflejará los inicios de reproducción, mientras que la metodología anterior seguirá disponible para los propietarios de canales como la métrica Engaged Views en las herramientas de análisis.

Esto permite anticipar que algunos contenidos acumularán vistas públicas con mayor rapidez, especialmente cuando muchas personas comiencen la reproducción y la abandonen poco después. YouTube no ha cuantificado cuánto aumentarán los contadores, por lo que no es posible proyectar un efecto uniforme para todos los canales.

La nueva regla tampoco significa que el servicio vaya a aceptar automáticamente tráfico manipulado. La documentación sobre métricas de interacción explica que YouTube verifica algorítmicamente la actividad y puede descartar reproducciones consideradas de baja calidad.

Los ingresos seguirán ligados a la interacción

YouTube afirma que la modificación no afectará los ingresos de los creadores ni los requisitos de acceso al Programa de Socios de YouTube. Los cálculos económicos continuarán apoyándose en métricas como Engaged Shorts views y Engaged Watch Hours, disponibles en el modo avanzado de YouTube Analytics.

Para los desarrolladores también habrá un cambio relevante. El campo viewCount de la API pública adoptará la nueva metodología. Los datos calculados con la lógica anterior dejarán de estar disponibles mediante la API pública, aunque los canales autorizados podrán consultarlos como Engaged Views mediante las API de Analytics y Reporting.

Dos métricas para interpretar el rendimiento

El contador público pasará a representar principalmente exposición, no permanencia. Para comparar el desempeño de videos y campañas será conveniente acompañarlo con vistas con interacción, tiempo de reproducción, retención de audiencia y otros indicadores relacionados con los objetivos de cada contenido.

Las series históricas y las herramientas externas también deberán identificar el 24 de agosto como un cambio de metodología. Comparar directamente las vistas públicas anteriores y posteriores a esa fecha podría producir conclusiones equivocadas si no se considera la nueva definición.

Fuentes

Ilustración creada por IA.