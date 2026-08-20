Una batería de zinc y yodo supera 60.000 ciclos en laboratorio

Investigadores ensayaron un cátodo con poli beta ciclodextrina para retener compuestos de yodo dentro de una batería acuosa.

Un equipo de investigadores presentó un diseño experimental de batería acuosa de zinc y yodo que emplea una red de poli beta ciclodextrina en el cátodo. Según la prepublicación científica, las cavidades de este polímero pueden alojar compuestos de yodo y limitar su desplazamiento por el electrolito.

El problema del transporte de poliyoduros

Durante el funcionamiento de estas baterías pueden formarse compuestos solubles de yodo que migran hacia el ánodo. Este fenómeno favorece la pérdida de material activo, la autodescarga y reacciones no deseadas con el zinc. Una revisión publicada en Energy & Environmental Science identifica el control de estas especies como uno de los principales desafíos para esta tecnología.

La solución propuesta utiliza una red de ciclodextrinas enlazadas. Sus cavidades hidrofóbicas actúan como alojamientos moleculares para retener los polihaluros, pero permiten que participen en las reacciones electroquímicas necesarias para almacenar y liberar energía.

Más de 60.000 ciclos en pruebas experimentales

Los autores informan una capacidad específica de 205 mAh por gramo en una configuración de dos electrones y de 365 mAh por gramo en una ruta de cuatro electrones. También reportan más de 60.000 ciclos, con una pérdida de capacidad estimada entre 0,0001% y 0,0003% por ciclo, dependiendo de la configuración.

La ruta de cuatro electrones busca aprovechar más estados de oxidación del yodo para aumentar la capacidad. Este mecanismo ya había sido demostrado en un estudio publicado por Nature Communications, aunque su estabilización en electrolitos acuosos continúa siendo un área activa de investigación.

Un resultado todavía preliminar

Las cifras corresponden a celdas experimentales y no demuestran todavía la vida útil de una batería comercial. Antes de considerar una aplicación industrial será necesario reproducir los resultados, evaluar celdas de mayor tamaño y comprobar el rendimiento con cargas elevadas de material activo, cantidades limitadas de electrolito y condiciones variables de temperatura.

El documento fue difundido como prepublicación, por lo que sus conclusiones deben tratarse como preliminares. La estrategia resulta relevante por combinar zinc, un electrolito acuoso y un polímero derivado de oligosacáridos, pero su costo, escalabilidad y comportamiento en módulos completos aún requieren validación.

Fuentes

Ilustración creada por IA.