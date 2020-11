NVIDIA reporta récord de ingresos en su balance trimestral

NVIDIA anunci贸 el 18 de noviembre ingresos r茅cord para el tercer trimestre, finalizado el 25 de octubre de 2020, de $4,73 mil millones, importe que supone un incremento del 57 por ciento con respecto a los $3,01 mil millones del a帽o anterior y del 22 por ciento con respecto a los $3,87 mil millones del trimestre precedente.

Las ganancias GAAP por acci贸n diluida para el trimestre fueron de $2,12, un 46 por ciento m谩s que los $1,45 de hace un a帽o, y un 114 por ciento m谩s que los $0,99 del trimestre anterior. Las ganancias no GAAP por acci贸n diluida fueron de $2,91, un aumento del 63 por ciento en comparaci贸n con los $1,78 del a帽o anterior y del 33 por ciento en comparaci贸n con los $2,18 del trimestre precedente.

“NVIDIA est谩 funcionando a toda m谩quina, al conseguir ingresos r茅cord en el sector de Gaming, Centros de Datos y en general”, dijo Jensen Huang, fundador y CEO de NVIDIA, agregando que “La nueva GPU GeForce RTX de NVIDIA representa el mayor salto generacional de nuestra historia y la demanda es extraordinaria. NVIDIA RTX ha hecho que el trazado de rayos se convierta en el nuevo est谩ndar en gaming”.

“En cuanto a la IA, en NVIDIA seguimos subiendo el list贸n. Nuestra plataforma de c贸mputo A100 est谩 creciendo r谩pidamente, y las principales compa帽铆as del sector cloud la est谩n utilizando a escala global. Nos impusimos en el est谩ndar de comparaci贸n en IA del sector y nuestros clientes est谩n pasando a la producci贸n de algunos de los servicios de IA m谩s populares del mundo, impulsados por la tecnolog铆a de NVIDIA”, dijo Huang. “Anunciamos el procesador programable para centro de datos DPU de NVIDIA y la prevista adquisici贸n de Arm, creadores de la CPU m谩s popular del mundo. Estamos posicionando a NVIDIA para la era de la IA, cuando la computaci贸n se extender谩 desde la nube a billones de dispositivos”.

NVIDIA pag贸 $99 millones en dividendos trimestrales en efectivo en el tercer trimestre. Pagar谩 su pr贸ximo dividendo trimestral en efectivo de $0,16 por acci贸n el 29 de diciembre de 2020 a todos los accionistas registrados al 4 de diciembre de 2020.

Aspectos destacados

Durante el tercer trimestre, NVIDIA anunci贸 un acuerdo definitivo para adquirir Arm Limited a SoftBank Capital Limited y SVF Holdco (UK) Limited en una operaci贸n valorada en $40.000 millones. La transacci贸n combinar谩 la plataforma l铆der de c贸mputo IA de NVIDIA con el vasto ecosistema de Arm, con el fin de crear la principal compa帽铆a de computaci贸n para la era de la IA. Est谩 previsto que la transacci贸n 鈥 que se espera tendr谩 un impacto positivo inmediato en el margen bruto no GAAP de NVIDIA y los beneficios no GAAP por acci贸n 鈥 sea cerrada durante el primer trimestre de 2022.

NVIDIA tambi茅n ha anunciado sus planes de construir un laboratorio de IA de excelencia en Cambridge, Inglaterra 鈥攊ncluyendo una potente supercomputadora de IA basada en tecnolog铆as de NVIDIA y Arm 鈥 y ofrecer becas de investigaci贸n y asociaciones con instituciones locales y cursos de formaci贸n en IA. Por otra parte, planea fabricar Cambridge-1, la supercomputadora de IA m谩s potente del Reino Unido, basada en un sistema NVIDIA DGX SuperPOD鈩 y dise帽ado para la investigaci贸n de IA en el campo de la salud y el descubrimiento de f谩rmacos.

Desde su 煤ltimo anuncio de resultados, NVIDIA tambi茅n ha consolidado avances en las siguientes 谩reas:

Centros de Datos

鈥 Los ingresos del tercer trimestre alcanzaron un importe r茅cord de $1,90 mil millones, que representan un incremento de 8 por ciento respecto al trimestre anterior y de un 162 por ciento en comparaci贸n con el a帽o anterior.

鈥 Inform贸 que Amazon Web Services y Oracle Cloud Infrastructure anunciaron la disponibilidad general de instancias de computaci贸n en la nube basadas en la GPU NVIDIA A100鈩, luego de anuncios similares por parte de Google Cloud Platform y Microsoft Azure.

鈥 Anunci贸 NVIDIA DGX SuperPOD Solution for Enterprise, la primera infraestructura de IA llave en mano del mundo, que se espera que est茅 instalada a finales de a帽o en Corea, el Reino Unido, India y Suecia.

鈥 Anunci贸 que cinco supercomputadoras respaldadas por EuroHPC 鈥 incluida “Leonardo”, la supercomputadora de IA m谩s r谩pida del mundo construida por el consorcio interuniversitario italiano CINECA 鈥 utilizar谩n los aceleradores del centro de datos o networking de NVIDIA.

鈥 Present贸 la unidad de procesamiento de datos (DPU) NVIDIA BlueField-2 鈥 con soporte de NVIDIA DOCA鈩, una novedosa arquitectura de infraestructura de centro de datos en un chip 鈥 para brindar un rendimiento revolucionario en redes, almacenamiento y seguridad a todos los centros de datos.

鈥 Anunci贸 una amplia colaboraci贸n con VMware para crear una plataforma empresarial integral para IA y una nueva arquitectura para el centro de datos, la nube y el borde, mediante el uso de DPUs de NVIDIA, lo que beneficiar谩 a m谩s de 300.000 clientes de VMware.

鈥 Present贸 NVIDIA Maxine鈩, una plataforma IA para streaming de v铆deo que mejora la calidad de la transmisi贸n y ofrece funciones de IA como correcci贸n de la mirada, superresoluci贸n, cancelaci贸n del ruido y relumbrado facial.

鈥 Present贸 las GPU NVIDIA RTX鈩 A6000 y NVIDIA A40鈩, fabricadas sobre la arquitectura Ampere de NVIDIA y con nuevos n煤cleos RT, n煤cleos Tensor y n煤cleos CUDA庐.

鈥 Extendi贸 su liderazgo en las pruebas de rendimiento MLPerf de inferencia, ganando todas las pruebas en las seis 谩reas de aplicaci贸n para centros de datos y sistemas de computaci贸n en el borde.

鈥 Anunci贸 una asociaci贸n con GSK para integrar plataformas inform谩ticas para im谩genes, gen贸mica e IA en el proceso de descubrimiento de f谩rmacos y vacunas.

鈥 Present贸 tres avances extraordinarios en tecnolog铆a de IA en el SC20: la GPU NVIDIA庐 A100 de 80 GB, que potencia la plataforma de supercomputaci贸n de IA de NVIDIA HGX鈩 con el doble de memoria que su predecesor; el DGX de NVIDIA Station鈩 A100, el 煤nico servidor de grupos de trabajo a petaescala del mundo, para cargas de trabajo de aprendizaje autom谩tico y ciencias de la informaci贸n; y la nueva generaci贸n de NVIDIA庐 Mellanox庐 InfiniBand, para el m谩s r谩pido rendimiento en networking.

Gaming

鈥 Los ingresos del tercer trimestre alcanzaron un importe r茅cord de $2,27 mil millones, que representa un incremento de 37 por ciento respecto del trimestre anterior y un 37 por ciento superior comparado con el a帽o anterior.

鈥 Present贸 las GPU GeForce RTX庐 Serie 30, provistas de la arquitectura Ampere de NVIDIA y la segunda generaci贸n de RTX, con un rendimiento hasta dos veces superior al de la generaci贸n anterior basada en Turing.

鈥 Anunci贸 que Fortnite 鈥 el videojuego m谩s popular del mundo 鈥 ser谩 compatible con el trazado de rayos en tiempo real de NVIDIA RTX y la superresoluci贸n de DLSS IA, sum谩ndose a m谩s de dos docenas de otros t铆tulos como Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops y Watch Dogs: Legion.

鈥 Present贸 NVIDIA Reflex鈩, un conjunto de tecnolog铆as que mejora el tiempo de reacci贸n en los juegos al reducir la latencia del sistema, disponible en Fortnite, Valorant, Call of Duty: Warzone y Apex Legends, entre otros t铆tulos.

鈥 Lanz贸 NVIDIA Broadcast鈩, un plugin que mejora la calidad del micr贸fono, el altavoz y la c谩mara web con efectos de IA acelerados por RTX.

Visualizaci贸n

鈥 Los ingresos del tercer trimestre fueron de $236 millones, que representan un incremento de 16 por ciento respecto del trimestre precedente y una contracci贸n de 27 por ciento comparado con el a帽o anterior.

鈥 Inici贸 la beta abierta de NVIDIA Omniverse鈩, la primera plataforma de colaboraci贸n y simulaci贸n en 3D basada en la tecnolog铆a RTX de NVIDIA.

鈥 Anunci贸 NVIDIA Omniverse Machinima鈩, que habilita a los creadores con recursos para videojuegos animados por tecnolog铆as de IA de NVIDIA.

鈥 Colabor贸 con Adobe para llevar filtros neurales acelerados por la GPU a las herramientas de Adobe Photoshop potenciadas por IA.

Automoci贸n

鈥 Los ingresos del tercer trimestre fueron de $125 millones, que representan un incremento de 13 por ciento respecto del trimestre anterior y una contracci贸n de 23 por ciento comparado con el a帽o anterior.

鈥 Anunci贸 junto a Mercedes-Benz que NVIDIA est谩 impulsando la pr贸xima generaci贸n del sistema de cabina de mando MBUX AI, que ser谩 presentada inicialmente en el nuevo sed谩n de la clase S, con caracter铆sticas tales como una pantalla de visualizaci贸n frontal con realidad aumentada, asistente de voz IA y gr谩ficos interactivos.

鈥 Anunci贸 junto a Hyundai Motor Group que toda la l铆nea de modelos Hyundai, Kia y Genesis del fabricante de autom贸viles coreano incorporar谩, como est谩ndar, los sistemas de infoentretenimiento para veh铆culos NVIDIA DRIVE鈩 a partir de 2022.

鈥 Anunci贸 que la empresa china Li Auto desarrollar谩 su pr贸xima generaci贸n de veh铆culos el茅ctricos utilizando NVIDIA DRIVE AGX Orin鈩, una plataforma definida por software para veh铆culos aut贸nomos.

Colette Kress, vicepresidenta ejecutiva y CFO de NVIDIA, present贸 las siguientes proyecciones para el cuarto trimestre:

鈥 Se espera que los ingresos sean de $4,80 mil millones, con margen de variaci贸n al alza o a la baja del 2 por ciento.

鈥 Se espera que los m谩rgenes brutos GAAP y no GAAP sean del 62,8 por ciento y 65,5 por ciento, respectivamente, con variaci贸n al alza o la baja de 50 puntos b谩sicos.

鈥 Se espera que los gastos operativos GAAP y no GAAP sean aproximadamente de $1.640 millones y $1.180 millones, respectivamente.

鈥 Se espera que tanto los GAAP como otros ingresos y gastos no GAAP representen un egreso de aproximadamente $55 millones.

鈥 Se espera que las tasas tributarias GAAP y no GAAP sean ambas del 8 por ciento, con variaci贸n porcentual de un punto al alza o a la baja, excluyendo partidas discretas. Las partidas discretas GAAP incluyen beneficios fiscales excedentes o insuficientes relacionados con la compensaci贸n basada en acciones, que se espera generen variabilidad de un trimestre a otro.

Fotograf铆a: Jensen Huang, CEO de NVIDIA