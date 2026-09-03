El Departamento de Justicia de EE. UU. interviene a favor del «uso legítimo» en el juicio de OpenAI y The New York Times

La Administración estadounidense argumenta que entrenar modelos de IA con obras protegidas promueve la competitividad y podría considerarse uso legítimo, marcando un hito en la disputa de derechos de autor.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 1 de septiembre de 2026 un escrito de interés en el litigio que enfrenta a The New York Times con OpenAI y Microsoft. El documento respalda la tesis de que el uso de textos protegidos para entrenar grandes modelos de lenguaje puede quedar amparado por la doctrina estadounidense del uso legítimo.

La presentación no equivale a una sentencia ni convierte al Gobierno en demandante o demandado. Su propósito es comunicar al tribunal la interpretación jurídica y los intereses que la Administración considera relevantes antes de que el juez resuelva las cuestiones centrales del caso.

Entrenamiento y respuestas son usos distintos

El Gobierno sostiene que la copia realizada durante el entrenamiento debe analizarse por separado de las respuestas que un sistema entrega posteriormente a los usuarios. Según el escrito, el entrenamiento utiliza las obras para identificar patrones lingüísticos y construir una herramienta con una finalidad diferente de la publicación original.

El documento también reconoce que una respuesta capaz de reconstruir y difundir partes protegidas de una obra puede plantear interrogantes jurídicos distintos. Por tanto, la posición federal no supone que cualquier resultado producido por un modelo esté protegido automáticamente frente a una reclamación de copyright.

Innovación, competencia y seguridad nacional

El Departamento de Justicia argumenta que imponer una responsabilidad general que obligue a licenciar todos los materiales de entrenamiento podría frenar la innovación y favorecer a las empresas con recursos suficientes para asumir esos costes. También vincula el desarrollo de la inteligencia artificial con la investigación científica, la competitividad económica y la seguridad nacional. Estas consideraciones forman parte de la argumentación del Gobierno y todavía no constituyen conclusiones del tribunal.

La respuesta de The New York Times

The New York Times rechazó la posición de la Administración. En declaraciones recogidas por Associated Press, el periódico sostuvo que las compañías de inteligencia artificial deben compensar a los creadores por los contenidos que hacen posibles sus productos.

La demanda original, presentada el 27 de diciembre de 2023, acusa a OpenAI y Microsoft de utilizar millones de artículos sin autorización para desarrollar productos que competirían con el periódico. La empresa reclama que ambas compañías respondan por miles de millones de dólares en daños legales y reales, además de otras medidas solicitadas al tribunal.

Un caso con alcance para otros medios

El procedimiento forma parte de una disputa más amplia entre empresas de inteligencia artificial, autores y organizaciones periodísticas. Otros medios, entre ellos Chicago Tribune, New York Daily News y el Center for Investigative Reporting, también han presentado reclamaciones contra OpenAI. La futura resolución podría convertirse en una referencia importante para determinar cómo se aplica el uso legítimo al entrenamiento de modelos, aunque cada reclamación deberá evaluarse de acuerdo con sus hechos y usos concretos.

Fuentes

Ilustración creada por IA.