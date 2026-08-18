Firefox amplía Smart Window con búsqueda web, grupos de pestañas e historial visual

Mozilla actualizó el 18 de agosto Smart Window, la experiencia opcional con inteligencia artificial de Firefox, con búsqueda web apoyada en Exa, agrupación de pestañas y vistas previas del historial. La beta continúa limitada al inglés en Estados Unidos y Canadá.

Mozilla amplió el 18 de agosto de 2026 las capacidades de Smart Window, una experiencia opcional de Firefox que incorpora un asistente de inteligencia artificial y utiliza el contexto que el usuario decide compartir. La actualización añade búsqueda web, organización de pestañas y una forma visual de consultar páginas visitadas, según el anuncio oficial de la compañía.

Smart Window funciona como un tipo de ventana separado de la navegación clásica y privada. El asistente puede resumir páginas, comparar información y trabajar con pestañas abiertas o elementos del historial cuando recibe autorización para utilizarlos.

Búsqueda web mediante Exa

La principal novedad es la integración con Exa, una plataforma de búsqueda y recuperación de información para sistemas de inteligencia artificial. Smart Window puede consultar información actual y presentar las fuentes utilizadas junto con la respuesta, sin obligar al usuario a abrir primero una página convencional de resultados.

Mozilla explicó en un artículo sobre la alianza que Exa también respaldará Quick Answers en Firefox para iOS. La compañía sostiene que la presentación visible de las fuentes permite comprobar las respuestas y acceder al contenido original.

Organización de pestañas e historial visual

Smart Window puede sugerir grupos para pestañas relacionadas y detectar duplicados para cerrarlos mediante una acción del usuario. También incorpora vistas previas de las páginas guardadas en el historial, una función destinada a localizar contenido cuando se recuerda su apariencia o tema, pero no el título o la dirección.

La documentación de Firefox indica que el asistente también puede organizar o cerrar pestañas mediante instrucciones en lenguaje natural. No puede completar compras, rellenar formularios, reservar viajes ni actuar de forma independiente.

Privacidad y tratamiento de datos

Smart Window es una función voluntaria y puede bloquearse desde los controles de inteligencia artificial de Firefox. Al utilizar el asistente, la consulta y el contexto necesario se envían primero a los servidores de Mozilla y después al proveedor del modelo seleccionado. Mozilla señala que el proveedor recibe una dirección IP de Mozilla en lugar de la del usuario.

Las llamadas memorias pueden construirse a partir de conversaciones y de la actividad de navegación en ventanas Smart y clásicas. No incluyen la actividad de las ventanas privadas. De acuerdo con el aviso de privacidad de Smart Window, los datos se procesan para generar esas memorias, pero el resultado se almacena localmente en el dispositivo. El usuario puede revisarlas, eliminarlas o desactivarlas.

Firefox permite elegir entre varios modelos para el asistente y ofrece a los usuarios avanzados la posibilidad de configurar un punto de conexión propio. Los historiales de conversación se guardan localmente y actualmente no se sincronizan entre dispositivos.

Disponibilidad limitada

Smart Window permanece en fase beta y está disponible en Firefox para escritorio, en inglés, para usuarios de Estados Unidos y Canadá. Su uso requiere una cuenta de Mozilla y está sujeto a límites diarios para las conversaciones con el asistente.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio.