Los dots de ChatGPT ya pueden escribir por iMessage y RCS en Estados Unidos

Un mes después de presentar dots, OpenAI permite que estos agentes contacten al usuario por su cuenta en el canal que este revisa con más frecuencia.

OpenAI habilitó el 28 de octubre la mensajería de texto para dots, los agentes de ChatGPT que trabajan en segundo plano. Según la nota de novedades de la empresa, los usuarios pueden escribir a su dot por iMessage o por RCS en Android, y el agente puede enviarles mensajes por iniciativa propia cuando tenga actualizaciones relevantes.

La función se despliega en beta para suscriptores de ChatGPT Pro en Estados Unidos. OpenAI no ha informado fechas para otros planes ni para otros países.

Cómo funciona

El usuario puede encargar una tarea o pedir que el agente vigile algo, y comunicarse con texto, fotos o notas de voz, según la documentación de canales de dots. La configuración se hace desde el perfil del dot, en la app móvil, la app de escritorio o el navegador de escritorio, en la opción Texting: se ingresa el número de teléfono, se verifica y se guarda la tarjeta de contacto que envía el agente. En Android hay que tener RCS activado en la app de mensajes.

El dot usa el contexto de las conversaciones en ChatGPT y de los canales y complementos conectados para decidir por qué vía avisar. El usuario puede fijar reglas, por ejemplo que escriba por mensaje de texto solo cuando algo requiera atención y deje las actualizaciones rutinarias dentro de ChatGPT. Cuando una tarea necesita aprobación, el agente envía un enlace para revisarla en la aplicación.

La función solo admite conversaciones uno a uno: no funciona en chats grupales, llamadas telefónicas ni FaceTime. Para hablar por voz con el dot hay que usar ChatGPT. Además de la mensajería, los dots ya podían recibir instrucciones en ChatGPT, Slack y Microsoft Teams, y mediante un widget y atajos en iOS.

Privacidad

OpenAI indica que solo el usuario puede escribir a su dot y que el dot solo puede escribirle a él. Agrega que activar la mensajería no da al agente ni a la empresa acceso a las demás conversaciones de texto del teléfono.

Contexto

OpenAI presentó dots el 29 de septiembre, en su conferencia DevDay, como agentes basados en GPT-6 Astra que funcionan en su propia computadora en la nube y pueden conectarse a más de 4.000 aplicaciones, según informó Digital Trends. En ese lanzamiento quedaron disponibles para los planes Pro y Business Premium, y para Enterprise, Education y Healthcare cuando lo habilite el administrador.

La empresa presentó la mensajería en la cuenta de ChatGPT en X como una función solicitada por los usuarios. La novedad traslada al agente desde una ventana que hay que abrir hacia el canal que el usuario ya revisa a diario.

Fuentes

Ilustración generada por IA.