OpenAI despliega GPT-6 con respuestas interactivas en ChatGPT

Intelligent UI incorpora gráficos y controles dentro de las conversaciones. El despliegue es gradual y su disponibilidad depende del plan y de la cuenta.

OpenAI anunció el despliegue gradual de GPT-6 con Intelligent UI en ChatGPT. La función permite combinar texto, gráficos y elementos interactivos dentro de las conversaciones, adaptando la presentación a cada consulta, según las notas de lanzamiento de ChatGPT.

El calendario anunciado contempla el inicio el 7 de octubre de 2026 para Plus, Pro, Business y Enterprise, y la ampliación a Free y Go desde el 8 de octubre. La disponibilidad en Enterprise depende también de la configuración del administrador. Estas fechas corresponden al comienzo del despliegue, no a su finalización en todas las cuentas.

Según la presentación de OpenAI, Intelligent UI puede incorporar botones, formularios, gráficos y experiencias interactivas. Entre sus ejemplos figuran calculadoras, herramientas para dividir cuentas y explicaciones que permiten modificar variables. Las respuestas de texto siguen disponibles cuando resultan más adecuadas.

La interfaz aparece progresivamente mientras el modelo la genera. Para ello, OpenAI utiliza una biblioteca de componentes nativos y un compilador que procesa la presentación durante la respuesta. La compañía señala que esta actualización corresponde a la experiencia Chat y no modifica, como parte de este lanzamiento, los modelos de Work y Codex.

OpenAI también afirma que GPT-6 Instant comienza a responder, en promedio, un 44 % antes que GPT-5.6 Instant en consultas que requieren búsqueda web. Como precisa la explicación del lanzamiento, la comparación se refiere al tiempo hasta el inicio de la respuesta, no al tiempo necesario para completarla. Se trata de una medición comunicada por la empresa.

Existen restricciones de uso. El centro de ayuda indica que Intelligent UI está disponible con los niveles Instant a Extra High compatibles, pero no con el nivel de razonamiento Pro. La función no tiene una cuota independiente: siguen vigentes los límites del modelo, las herramientas y el plan.

Al consultar las fuentes el 8 de octubre, persistía una discrepancia: el anuncio identificaba GPT-6 Luna como modelo para Free y Go, mientras que el centro de ayuda todavía mencionaba GPT-5.6 Luna para esos planes. Por ello, el calendario anunciado no debe interpretarse como confirmación de que todas las cuentas gratuitas ya hayan recibido la actualización.

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