Dario Amodei admite que la industria de la IA aún no cumple sus grandes promesas

El director ejecutivo de Anthropic atribuyó el rechazo público a la inteligencia artificial a una crisis de confianza y reconoció que las empresas del sector todavía no han demostrado beneficios acordes con sus promesas.

Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic, sostiene que la creciente oposición a la inteligencia artificial responde principalmente a una crisis de confianza en las empresas tecnológicas y las instituciones. En una respuesta pública en X, rechazó que el malestar haya sido provocado sobre todo por las advertencias de los propios líderes del sector acerca de los riesgos de la tecnología.

Amodei reconoció que las empresas de inteligencia artificial, incluida Anthropic, todavía no han entregado beneficios sociales comparables con sus grandes promesas. Según su planteamiento, una campaña optimista no corregirá esa percepción. La confianza dependerá de resultados concretos y verificables.

Los datos muestran una amplia desconfianza

La preocupación descrita por Amodei aparece también en investigaciones independientes. Un estudio de Pew Research Center, publicado en junio de 2026 y basado en una encuesta a 5.119 adultos de Estados Unidos, encontró que cerca de seis de cada diez tenían poca o ninguna confianza en que las empresas desarrollaran y utilizaran la IA de forma responsable. El 67 por ciento expresó además poca o ninguna confianza en la capacidad del Gobierno para regularla eficazmente.

Un sondeo publicado por la propia Anthropic ofrece una lectura todavía más crítica. Solo el 15 por ciento de los participantes afirmó confiar en las empresas de IA para decidir cómo debe desarrollarse y utilizarse la tecnología. La pérdida de empleos fue la preocupación más extendida, mencionada por el 64 por ciento. El estudio fue realizado por YouGov entre noviembre y diciembre de 2025, con 51.993 participantes y ponderación conforme a referencias del censo estadounidense.

Resultados antes que promesas

Amodei usó los avances médicos, incluida la investigación contra el cáncer, como ejemplo del tipo de beneficio capaz de cambiar la percepción pública. También afirmó que Anthropic está ampliando su trabajo en biología y medicina. Sin embargo, no presentó en esa publicación resultados clínicos ni descubrimientos verificados, por lo que esas expectativas deben entenderse como objetivos y no como logros ya alcanzados.

El ejecutivo ha acompañado su diagnóstico con propuestas regulatorias. En su ensayo Policy on the AI Exponential, publicado en junio de 2026, planteó evaluaciones obligatorias e independientes para los modelos más avanzados, capacidad gubernamental para impedir despliegues con riesgos inaceptables y notificación de incidentes graves.

En materia laboral, Amodei propuso mejorar la medición del desplazamiento de empleos, ofrecer seguros salariales, crear incentivos para retener trabajadores y considerar mecanismos de apoyo económico de largo plazo si disminuye de forma permanente la demanda de trabajo humano. Estas propuestas no resuelven por sí mismas el déficit de confianza, pero sitúan el debate en compromisos que pueden medirse y someterse a supervisión.

Fuentes

Ilustración creada por IA.