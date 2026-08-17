Claude incorpora resúmenes de actividad y recordatorios de descanso

El nuevo panel de Claude permite consultar la actividad de hasta un año, recibir recomendaciones y establecer horarios sin interrupciones, aunque no puede desactivarse sin apagar también la memoria.

Anthropic incorporó a Claude una función que resume cómo utiliza cada persona el asistente. La herramienta, denominada Reflect, fue presentada en beta el 9 de julio de 2026 y se encuentra dentro de la configuración de las versiones web y de escritorio.

Según el anuncio de Anthropic, el propósito es ayudar a los usuarios a identificar qué tareas delegan en la inteligencia artificial, cuándo recurren con mayor frecuencia al servicio y si ese uso coincide con sus objetivos.

Qué información incluye el resumen

El panel genera una descripción de los asuntos tratados en las conversaciones y permite revisar distintos periodos, como el mes en curso, los últimos tres o seis meses y el último año. También muestra el día de mayor actividad, la hora de uso más frecuente, el número de conversaciones y un gráfico con su distribución temporal.

Los temas aparecen agrupados con una estimación porcentual. Claude añade observaciones sobre la manera en que el usuario formula instrucciones, evalúa las respuestas y decide qué trabajo conservar bajo control humano. La documentación del servicio advierte que estas proporciones y resúmenes son generados a partir del historial y pueden contener imprecisiones.

Reflect no equivale todavía a un contador exhaustivo del tiempo de pantalla. Anthropic indicó que prevé añadir una medición del tiempo dedicado al asistente, mientras que la versión inicial se concentra en conversaciones, horarios y categorías de actividad.

Disponibilidad y recordatorios

La función se está desplegando gradualmente para los planes Free, Pro y Max en las regiones donde Claude está disponible. No se ofrece en las cuentas Team o Enterprise y requiere que la memoria se encuentre activada. La actividad realizada desde la aplicación móvil se incluye en el informe, pero el panel Reflect todavía debe abrirse desde la web o la aplicación de escritorio.

Anthropic también añadió controles opcionales de tiempo y concentración. El usuario puede definir un periodo diario tras el cual recibirá una sugerencia de descanso o establecer horas en las que prefiere no utilizar Claude. Estos avisos no bloquean el acceso y pueden ignorarse, aplazarse o eliminarse desde la configuración, según explica la guía de recordatorios.

Qué conversaciones quedan fuera

El resumen se construye con el historial utilizado por la memoria. No incorpora conversaciones en modo incógnito, sesiones de Claude Code o Cowork ni intercambios que utilicen integraciones de salud. Cuando interviene un servicio conectado, como Gmail o Google Drive, el panel puede considerar el texto que Claude produjo en la conversación, pero no los correos o archivos originales.

La compañía asegura que los temas sensibles no se presentan como asunto principal ni se desglosan mediante porcentajes. El informe solo se genera cuando el usuario entra en la sección Reflect.

El control disponible tiene una limitación relevante: no existe un interruptor exclusivo para desactivar el resumen. Para ocultarlo es necesario apagar la generación de memoria desde el historial. En consecuencia, quien quiera conservar la memoria de Claude no puede deshabilitar Reflect de manera independiente, aunque puede evitar que se genere simplemente no abriendo el panel.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Anthropic