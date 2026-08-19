ChatGPT for Teens añade protecciones y herramientas de estudio para menores

ChatGPT for Teens se activa automáticamente en las cuentas identificadas como pertenecientes a menores de 18 años e incorpora controles de contenido, funciones de estudio y herramientas para padres.

OpenAI presentó el 18 de agosto de 2026 ChatGPT for Teens, una experiencia de su asistente dirigida a usuarios de entre 13 y 17 años. Según el anuncio de la compañía, la configuración se activa automáticamente cuando una persona declara una edad dentro de ese intervalo o cuando el sistema estima que la cuenta pertenece a alguien menor de 18 años.

No se trata de una aplicación independiente, sino de una experiencia de ChatGPT con herramientas de aprendizaje, límites adicionales para contenidos sensibles y opciones de supervisión familiar.

Funciones orientadas al aprendizaje

La propuesta incorpora el modo de estudio, cuestionarios, visualizaciones educativas y horarios durante los cuales las conversaciones nuevas pueden comenzar en modo de estudio. También incluye recordatorios que intentan reconocer cuándo un usuario busca eludir el trabajo de una tarea y lo orientan hacia una resolución guiada paso a paso.

OpenAI sostiene que el sistema está diseñado para explicar conceptos, plantear preguntas y comprobar la comprensión, en lugar de limitarse a entregar respuestas. La utilidad educativa y la precisión de estas intervenciones dependerán, sin embargo, del contexto y de la calidad de las respuestas generadas.

Protecciones activadas por defecto

La experiencia aplica controles adicionales en asuntos como autolesiones, violencia, trastornos alimentarios, actividades peligrosas y contenido sexual o gráfico. También incorpora recordatorios para hacer pausas, avisos antes de cargar imágenes sensibles y reglas destinadas a impedir que el asistente emplee lenguaje romántico, fomente dependencia emocional o afirme que posee sentimientos o conciencia.

La documentación sobre predicción de edad señala que el sistema puede considerar señales como los temas generales de las conversaciones, los horarios de uso y la antigüedad de la cuenta. OpenAI reconoce que esta clasificación puede equivocarse. Los adultos asignados por error a la experiencia para adolescentes pueden verificar su edad mediante Persona para retirar las restricciones.

De acuerdo con esa documentación, Persona puede solicitar una fotografía en directo o un documento oficial, dependiendo del país. OpenAI afirma que no recibe la imagen ni el documento y que el proveedor elimina esos archivos en un plazo de siete días.

Controles familiares sin acceso a las conversaciones

Un padre o tutor puede vincular su cuenta con la del adolescente para administrar determinados ajustes, establecer horas sin acceso y recibir avisos en situaciones limitadas de riesgo. La guía de controles parentales aclara que esta vinculación no permite leer el historial, las conversaciones ni la actividad en tiempo real del menor.

Las notificaciones de seguridad tampoco constituyen vigilancia continua ni sustituyen la atención profesional o los servicios de emergencia. Cualquiera de las dos partes puede desvincular las cuentas.

Edad mínima y alcance de las medidas

Los términos de uso de OpenAI establecen una edad mínima de 13 años, o la edad requerida en cada país para consentir el uso del servicio. Las personas menores de 18 años necesitan autorización de un padre o tutor. La empresa también advierte que ChatGPT puede producir resultados inadecuados para determinadas edades.

El lanzamiento reúne en una misma experiencia varias funciones que OpenAI había desarrollado por separado. Su presentación describe controles y evaluaciones internas, pero todavía no aporta evidencia independiente suficiente para determinar hasta qué punto las medidas reducen los riesgos asociados al uso de asistentes de inteligencia artificial por adolescentes.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio