ChatGPT y Codex compartirán una sola cuota de uso desde diciembre

El cambio acompaña la integración de Work en la experiencia principal de ChatGPT y llega días después de que OpenAI duplicara los límites de sus planes Pro tras las críticas a un recorte anunciado.

A partir de diciembre, los planes Plus, Pro y Business de ChatGPT tendrán una sola cuota de uso compartida entre ChatGPT y Codex, la herramienta de programación de OpenAI. Así lo indica un artículo del centro de ayuda de la empresa, actualizado esta semana, que vincula el cambio con la incorporación de las capacidades agénticas de Work a la experiencia principal de ChatGPT.

Uso medido en tokens

Según OpenAI, el consumo de ChatGPT y de Codex se medirá en tokens, las unidades de información que un modelo procesa y genera. La parte de la cuota que gaste cada usuario dependerá del modelo elegido y de la tarea solicitada: los modelos más avanzados y las tareas complejas consumirán más, en general. El chat Instant no descontará de la cuota.

La empresa sostiene que prepara la transición para evitar interrupciones y que espera que la mayoría de los usuarios no tenga que esperar el reinicio de su cuota con más frecuencia que hoy. El saldo combinado y las horas de reinicio podrán consultarse en Configuración, en la sección Uso. Quien llegue al límite podrá esperar el reinicio, cambiar a un plan superior o comprar créditos para seguir usando las funciones incluidas.

OpenAI no ha publicado cuánto incluye cada plan ni a qué ritmo consume la cuota cada modelo, por lo que por ahora no es posible calcular cuánto trabajo cabe en cada suscripción. El artículo de ayuda tampoco menciona cambios para los planes Free, Go, Enterprise ni Edu.

Chat y Work en una sola pestaña

El cambio de medición coincide con la fusión de las pestañas Chat y Work de ChatGPT. De acuerdo con TechCrunch, OpenAI lo comunicó en un correo a sus usuarios, en el que señala que la integración permitirá pasar de explorar una idea a que ChatGPT la lleve a cabo, todo en un mismo lugar. La función llegará primero a un grupo reducido de usuarios antes de un despliegue amplio. Codex seguirá siendo una experiencia separada dentro de la aplicación de escritorio.

Work es el modo agéntico que OpenAI presentó el 9 de julio: actúa sobre las aplicaciones, archivos y herramientas que conecta el usuario, puede producir hojas de cálculo, presentaciones y documentos a partir de una instrucción y pide aprobación antes de ejecutar acciones sensibles. Según la cobertura de SiliconANGLE en ese momento, funciona sobre Codex para las tareas con componente de programación, lo que ayuda a explicar por qué ambas herramientas pasan a compartir cuota.

TechCrunch recuerda que Anthropic hizo un movimiento similar en septiembre, cuando unificó el chat de Claude y Cowork en una sola interfaz.

El antecedente de los planes Pro

El anuncio llega pocos días después de una controversia sobre los límites. El 29 de octubre, Thibault Sottiaux, de OpenAI, anunció en X que la empresa duplicaba los límites de uso de todos los niveles Pro (de 100, 200 y 500 dólares mensuales) y de Business Premium, con efecto inmediato. Según BleepingComputer, la decisión llegó tras las críticas a un recorte previsto de la cuota incluida en el plan Pro de 200 dólares, que finalmente se canceló. Los cambios afectan sobre todo a Work y Codex, y OpenAI tampoco publicó en esa ocasión las cifras exactas de cada nivel.

La combinación de una cuota única, medida en tokens y sin cifras públicas por plan, deja en manos de los usuarios descubrir en la práctica cuánto rinde su suscripción. Las tareas agénticas largas son precisamente las que más consumen, por lo que quienes usan intensivamente Work o Codex serán los primeros en notar la diferencia.

Fuentes

Ilustración generada por IA.