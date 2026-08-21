El incidente duró siete horas y 47 minutos y afectó a las API, Actions, Issues, Pull Requests y Copilot. GitHub corregirá sus políticas de escalado y revisará los mecanismos de reintento y conmutación regional.

La reciente caída de GitHub provocó errores y aumentos de latencia durante siete horas y 47 minutos el 17 de agosto de 2026. El incidente se extendió desde las 13:28 hasta las 21:15 UTC y afectó a Issues, Pull Requests, las API, Actions y Copilot, según el informe oficial de GitHub.

En el momento de mayor impacto, cerca del 20 por ciento de las solicitudes web y de API presentó errores. La tasa llegó aproximadamente al 50 por ciento en las descargas de archivos y contenido sin procesar. También hubo problemas con los sistemas de autenticación SAML y OIDC, SCIM y Team Sync.

Una cadena de saturación y reintentos

La causa inmediata fue la saturación de los balanceadores de carga en la infraestructura de GitHub en la región central de Estados Unidos. Un componente lateral de Istio alcanzó su límite de concurrencia, pero no escaló correctamente porque la política de autoescalado vigilaba el servicio principal y no la capacidad de ese componente.

El fallo se propagó hasta que cuatro nodos HAProxy agotaron sus límites de flujo. Esto degradó la ruta de autenticación y generó más latencia y errores. La lógica de reintento de las pasarelas aumentó adicionalmente la carga sobre los balanceadores internos.

GitHub trasladó parte del tráfico a su infraestructura en Virginia del Norte. Sin embargo, las respuestas tardías de un servicio interno activaron un error de reintento en Visual Studio Code que multiplicó aproximadamente por diez las solicitudes dirigidas al servicio de tokens de Copilot. El tráfico de ese sistema pasó de un nivel habitual de entre 7.000 y 9.000 solicitudes por segundo a entre 70.000 y 100.000.

Recuperación gradual

La compañía detuvo temporalmente algunos nodos HAProxy, redujo los reintentos en la pasarela y bloqueó de forma transitoria determinadas solicitudes de tokens. Después restableció el tráfico gradualmente. La mayoría de los servicios se recuperó a las 16:36 UTC, Actions continuó degradado hasta aproximadamente las 18:03 y el servicio de tokens de Copilot se normalizó a las 21:02.

GitHub indicó además que varios ataques de extracción automatizada contra sus puntos de descarga complicaron la recuperación, aunque no fueron identificados como el origen del incidente. Una reconstrucción del incidente publicada por IT Pro coincide con la cronología y las causas divulgadas por la empresa.

Medidas para evitar otro incidente

Entre las acciones anunciadas figuran la corrección de las políticas de autoescalado para considerar la concurrencia de los componentes de la malla de servicios, una auditoría de los límites de Istio y una revisión de los reintentos y tiempos de espera aplicados por clientes y pasarelas.

La empresa también abordará el comportamiento de reintento de Visual Studio Code y mejorará la supervisión de la capacidad de sus balanceadores de carga y las salvaguardas utilizadas para transferir tráfico entre regiones.

Fuentes

Ilustración creada por IA.