Anthropic prueba hilos de mensajes para acelerar agentes de larga duración

Los hilos de mensajes guardan la conversación en memoria durante cinco minutos para recortar la latencia. Claude sigue leyendo todo el historial en cada solicitud, por lo que el costo y los límites de uso no cambian.

Anthropic puso en beta pública una función llamada hilos de mensajes (message threads) en Claude Platform, su plataforma para desarrolladores. Según el anuncio publicado por la empresa el 2 de noviembre, el objetivo es que los agentes que trabajan durante sesiones largas dejen de reenviar la conversación completa en cada solicitud a la API.

Cómo funciona

La primera solicitud incluye la conversación completa y crea un hilo. Las siguientes envían solo los mensajes nuevos junto con el identificador de la respuesta anterior. De acuerdo con la documentación técnica, la función se activa con un encabezado de beta y un objeto thread en las llamadas a /v1/messages , de tipo create para abrir el hilo y continue para seguirlo.

Anthropic indica que los hilos se mantienen en memoria, cifrados con una clave administrada por el servidor, y no se escriben en almacenamiento persistente. Un hilo expira cinco minutos después de su última solicitud y la API lo elimina, como máximo, una hora después del último uso. Cuando un hilo ya no está disponible, la API responde con un error 404 y el cliente debe reenviar la conversación completa para abrir uno nuevo. La documentación describe el almacenamiento como de «mejor esfuerzo» y recomienda que cada aplicación conserve su propia copia de todos los mensajes.

Menos latencia, mismo consumo

El beneficio que declara la empresa se limita a la velocidad. Claude sigue procesando la conversación completa en cada solicitud, por lo que el consumo de tokens no cambia, y se aplican las tarifas y los límites de uso habituales. Lo que mejora es el tiempo hasta el primer token, es decir, cuánto tarda en comenzar a llegar la respuesta.

Anthropic informa que la función ya está activa por defecto para la mayoría de los usuarios de Claude Code y que, en solicitudes de entre 500.000 y un millón de tokens, la mediana del tiempo hasta el primer token bajó cerca de 35%. La cifra proviene de la propia empresa y no cuenta con validación independiente. El anuncio no detalla la mejora en conversaciones más cortas; solo señala que el beneficio crece con la cantidad de contexto que acumula el agente.

La empresa menciona tres casos de uso: agentes de programación de larga duración, donde cada resultado de herramienta o edición de archivo amplía la conversación; agentes de uso de computadora, en los que las capturas de pantalla permanecen en el hilo en lugar de volver a subirse en cada solicitud; y flujos de trabajo con muchos documentos o imágenes, donde las solicitudes se vuelven más livianas.

Restricciones de la beta

La documentación enumera varias condiciones. Las instrucciones de sistema y las herramientas solo se definen al crear el hilo, y parámetros como el modelo o la configuración de razonamiento no pueden cambiar durante su vida útil. Los hilos no admiten procesamiento por lotes, conteo de tokens ni compactación bajo demanda, y no existe una API para listarlos, leerlos o borrarlos.

En materia de cumplimiento, la función no es elegible para retención cero de datos (Zero Data Retention) ni para HIPAA, la norma estadounidense de protección de datos de salud. Las organizaciones con esa preparación activada reciben un error si intentan usar hilos.

La beta está disponible en la plataforma nativa de Claude, en Claude Platform on AWS, en Claude in Microsoft Foundry y en Claude Models on Google Cloud administrado por Anthropic.

Un enfoque conocido en la industria

El mecanismo de encadenar solicitudes mediante el identificador de la respuesta previa no es exclusivo de Anthropic. La API Responses de OpenAI ofrece el parámetro previous_response_id con un propósito similar. Según la documentación de OpenAI, en ese caso todos los tokens previos de la cadena también se facturan como entrada, y las respuestas se guardan por defecto durante 30 días, salvo que el desarrollador lo desactive. La diferencia de diseño más visible está en la retención: Anthropic opta por hilos efímeros en memoria, a costa de obligar al cliente a reconstruir la conversación cuando el hilo expira.

Fuentes

Ilustración generada por IA.