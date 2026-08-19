Alibaba prueba un generador de IA para crear música, letras y voces

El servicio convierte instrucciones escritas o letras aportadas por el usuario en composiciones con melodía, arreglo y voces. Alibaba no ha divulgado detalles sobre el entrenamiento del modelo ni métricas independientes de calidad.

Alibaba abrió el 18 de agosto de 2026 la beta de HappyShrimp 1.0, un servicio de inteligencia artificial generativa orientado a producir canciones y piezas instrumentales a partir de instrucciones escritas. De acuerdo con el anuncio de la compañía, el modelo fue desarrollado por su grupo Alibaba Token Hub, conocido como ATH.

El usuario puede comenzar con una descripción de la emoción, la historia o el género que busca. El sistema se encarga de generar elementos como la melodía, el arreglo, la letra y las voces. También admite letras proporcionadas por el usuario para crear la composición y la interpretación vocal.

Dos modalidades de creación

La interfaz pública de HappyShrimp está identificada como beta y presenta opciones para crear música instrumental o trabajar con letras generadas por el sistema. Alibaba sostiene que el modelo puede interpretar indicaciones sobre instrumentación, estilo vocal, estructura narrativa y cambios emocionales. La empresa afirma que HappyShrimp abarca géneros como pop, R&B, hip hop, rock, funk, electrónica, clásica y jazz.

Información técnica pendiente

Alibaba no detalló en su comunicación la arquitectura del modelo, su número de parámetros, los conjuntos de datos utilizados para entrenarlo ni los mecanismos aplicados para gestionar obras protegidas y voces. Tampoco precisó precios, disponibilidad por países, acceso mediante API o derechos de explotación comercial de las canciones generadas.

Estas condiciones serán relevantes para profesionales y empresas que evalúen incorporar la herramienta a procesos de producción musical. Por ahora, HappyShrimp 1.0 debe considerarse un servicio en fase de prueba cuyas capacidades y limitaciones todavía no cuentan con documentación técnica pública suficiente.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio