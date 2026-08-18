Qwen supera 3.000 millones de descargas y lidera los modelos de pesos abiertos

La familia Qwen acumuló más de 3.000 millones de descargas durante los seis meses analizados por Hugging Face, muy por encima de las cifras atribuidas a los modelos de Google y Meta.

La familia de modelos Qwen, desarrollada por Alibaba, acumuló más de 3.000 millones de descargas globales durante los seis meses analizados por Hugging Face. La cifra sitúa a la compañía china por delante de Google y Meta dentro del segmento de modelos de pesos abiertos, según un informe de Bloomberg.

En el periodo de 2026 recogido por el informe, los modelos de Google registraron 418 millones de descargas y los de Meta alcanzaron 227 millones. La comparación se limita a modelos que pueden obtenerse desde repositorios abiertos y no incluye en igualdad de condiciones los servicios comerciales cuyos modelos solo están disponibles mediante aplicaciones o interfaces de programación.

Un amplio ecosistema de modelos derivados

Alibaba comentó a Bloomberg que ha puesto a disposición más de 460 modelos de la familia Qwen y que estos han dado origen a más de 300.000 versiones derivadas. Estas pueden incluir adaptaciones para tareas específicas, modelos ajustados con nuevos datos, cuantizaciones destinadas a reducir los requisitos de hardware y combinaciones creadas por terceros.

La expansión ya era visible en un análisis publicado por Hugging Face en marzo de 2026. La plataforma contabilizaba entonces más de 113.000 modelos que utilizaban Qwen como base y más de 200.000 repositorios etiquetados con su nombre. El mismo análisis señalaba que Alibaba tenía más modelos derivados que Google y Meta combinados.

Hugging Face también constató un cambio geográfico en el desarrollo de inteligencia artificial abierta. Los modelos procedentes de China representaron el 41 por ciento de las descargas observadas durante el año estudiado, mientras que Qwen y otras familias chinas ganaron presencia entre desarrolladores independientes y organizaciones.

Qué representa una descarga

La cifra de 3.000 millones debe interpretarse como un indicador de actividad en el repositorio, no como un recuento de personas. La documentación de Hugging Face explica que la plataforma registra solicitudes HTTP de determinados archivos asociados a cada modelo. Un mismo usuario, una herramienta automatizada o un proceso de integración continua pueden generar varias descargas.

El método tampoco deduplica necesariamente a los usuarios ni demuestra que el modelo haya sido desplegado en producción. Hugging Face reconoce además que algunos formatos y la descarga de repositorios completos pueden provocar recuentos duplicados.

Un liderazgo limitado pero significativo

Las cifras no permiten concluir que Qwen sea superior a otros modelos en precisión, razonamiento o seguridad. Tampoco convierten a Alibaba en líder de todo el mercado de inteligencia artificial, donde numerosos sistemas propietarios no distribuyen sus pesos.

El dato sí refleja la capacidad de Qwen para funcionar como base de un ecosistema amplio de herramientas y adaptaciones. La distancia frente a Google y Meta sugiere que la competencia entre Estados Unidos y China se está trasladando desde los modelos individuales hacia la adopción por parte de desarrolladores, la disponibilidad de versiones especializadas y la facilidad para ejecutar sistemas en infraestructura propia.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio