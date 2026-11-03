OpenAI lanza en Estados Unidos un programa para aliviar la red eléctrica

El programa Grid Protectors parte en Effingham, Georgia, donde OpenAI acordó con Georgia Power reducir hasta 1.000 MW de demanda en momentos de alta exigencia. La empresa pagará además la infraestructura que requiera el campus.

OpenAI anunció el 2 de noviembre el programa Grid Protectors, una iniciativa de alcance nacional en Estados Unidos para que sus futuros campus de cómputo reduzcan el consumo eléctrico cuando la red esté bajo presión. La empresa indica que trabajará con empresas eléctricas, reguladores y autoridades para acordar, en cada lugar, cuánta demanda puede recortar, con qué rapidez y por cuánto tiempo.

Según OpenAI, los acuerdos variarán según la ubicación y anunciará compromisos adicionales a medida que se concreten. Dependiendo de las necesidades locales y del equipamiento disponible, la compañía también evalúa entregar energía a la red desde generación o almacenamiento en el propio sitio, y usar baterías y sistemas de control para suavizar los cambios de demanda.

El argumento de los costos fijos

OpenAI plantea que las líneas, subestaciones y demás infraestructura de la red son un costo fijo, haya mucha o poca demanda. Si un campus consume más cuando la red tiene holgura y menos cuando está exigida, sostiene la empresa, ayuda a pagar esa infraestructura y limita la necesidad de ampliaciones costosas para cubrir los picos, lo que podría contener los costos para el resto de los clientes.

La compañía afirma que las familias y las pequeñas empresas no deberían subsidiar el consumo eléctrico de un campus de cómputo, y que sus instalaciones deben pagar tanto la electricidad que usan como la infraestructura necesaria para abastecerlas.

Para justificar la escala del problema, OpenAI cita una proyección según la cual la capacidad de centros de datos en Estados Unidos superará los 100 gigavatios en 2030. La fuente enlazada es el análisis de BloombergNEF publicado en julio, que estima 118 GW instalados en 2030 y 194 GW en 2035.

El piloto de Effingham

El primer caso es Project Camellia, el campus que OpenAI desarrolla en el condado de Effingham, Georgia. De acuerdo con el anuncio del proyecto en julio, la empresa contrató con Georgia Power 3,2 gigavatios de energía, que se entregarán por etapas entre 2028 y 2032. El campus aún está en desarrollo.

Según el comunicado de Georgia Power del 22 de julio, el acuerdo incluye hasta 1.000 MW de respuesta flexible a la demanda durante 25 años: la empresa eléctrica puede reducir la energía entregada a la instalación en ciertos momentos para apoyar la estabilidad del sistema. OpenAI compara esa cifra con el consumo promedio de unos 700.000 hogares. Ni la empresa ni Georgia Power detallan públicamente cuántas horas al año, con qué aviso ni con qué frecuencia puede aplicarse el recorte.

La Comisión de Servicios Públicos de Georgia aprobó el contrato el 26 de agosto. En esa oportunidad, Georgia Power proyectó ahorros de unos US$950 millones anuales para sus clientes a partir de 2029, atribuidos a su cartera de contratos con grandes consumidores y al crecimiento esperado, no solo al acuerdo con OpenAI. La eléctrica estima un beneficio de al menos US$15 mensuales para un cliente residencial típico que consume 1.000 kWh al mes. Son proyecciones de la propia empresa, sin desglose público del cálculo.

Experiencias previas

La idea de que un centro de datos de IA module su consumo ya tiene pruebas de campo. En diciembre de 2025, National Grid, Emerald AI, EPRI, Nebius y Nvidia probaron durante cinco días un clúster de GPU cerca de Londres frente a más de 200 eventos simulados de la red. Según Electrical Review, la instalación redujo su demanda hasta 40% sin detener las cargas de trabajo, recortó 30% en alrededor de 30 segundos en una prueba de estrés y siguió solicitudes de reducción de hasta 10 horas. Los resultados provienen de los participantes y corresponden a escenarios simulados.

OpenAI no menciona otros campus incluidos en el programa más allá de Effingham, y reconoce que la flexibilidad no reemplaza la inversión en nueva generación y transmisión. La empresa agrega que los contratos de largo plazo y las garantías financieras pueden proteger a otros clientes si un proyecto se retrasa, se reduce o se cancela, pero no detalla qué garantías ofrece en Georgia.

El anuncio llega en un momento de debate en Estados Unidos sobre quién debe pagar la infraestructura eléctrica que demandan los centros de datos, un tema que The Next Web vincula con el alza de las cuentas de electricidad y el freno a varios proyectos en el país.

Fuentes

Ilustración generada por IA.