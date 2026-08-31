Midjourney abre las pruebas de su modelo de edición para V8.2

Midjourney comenzó a probar un modelo de edición para V8.2 que permite modificar imágenes mediante instrucciones, combinar hasta cuatro referencias y aplicar funciones de inpainting y outpainting.

Midjourney abrió a su comunidad las pruebas de su primer modelo de edición de imágenes basado en V8.2. De acuerdo con el anuncio oficial, la herramienta permite modificar imágenes mediante instrucciones escritas y generar nuevas composiciones a partir de un máximo de cuatro referencias visuales.

El modelo también admite inpainting para cambiar áreas específicas y outpainting para ampliar el lienzo más allá de sus límites originales. Puede trabajar con las funciones de personalización, moodboards y referencias de estilo, aunque Midjourney reconoce que algunas combinaciones podrían requerir instrucciones más detalladas.

Acceso desde la web y Discord

En la interfaz web, los usuarios pueden adjuntar imágenes directamente en la barra de instrucciones, abrir el editor desde una creación existente o cargar un archivo en la sección de edición. En Discord, la función está disponible mediante el parámetro –edit seguido de la dirección de la imagen.

La documentación del editor indica que las herramientas de inpainting y outpainting utilizan ahora el modelo de edición para V8.X. El editor permite trabajar con imágenes creadas en Midjourney y con archivos externos, además de incorporar máscaras de selección, capas, cambio de textura y opciones de exportación.

Reemplazo de Omni Reference en V8.X

El modelo asume en V8.X parte del papel que cumplía Omni Reference en versiones anteriores. En lugar de emplear una sola referencia para trasladar un personaje u objeto a otra composición, el nuevo sistema puede recibir varias imágenes y combinarlas con instrucciones de edición.

Midjourney recuerda que quienes carguen imágenes externas deben contar con los derechos necesarios y respetar sus normas de uso. La responsabilidad sobre los archivos proporcionados, las imágenes generadas y su posterior difusión corresponde al usuario.

Una tecnología todavía en evolución

La empresa advierte que el modelo puede presentar resultados inesperados y solicitó a los usuarios que informen los casos problemáticos. También señaló que la interfaz experimental cambiará con rapidez mientras evalúa nuevas formas de integrar las herramientas.

El 29 de agosto, dos días después del anuncio inicial, Midjourney informó de una actualización orientada a mejorar la calidad de las imágenes editadas. La rápida corrección confirma que el sistema continúa en una etapa activa de pruebas y ajustes.

V8.2 había sido establecida como la versión predeterminada de Midjourney el 24 de julio de 2026. Según la documentación de versiones, esa actualización se concentra en la calidad visual, la estética de los resultados y una mayor adaptación a las preferencias de cada usuario.

Fuentes

Ilustración: captura del sitio de Midjourney