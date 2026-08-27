Empresas con sostenibilidad integrada reportan mejores resultados, según estudio regional

Una encuesta a 355 compañías socias de AmCham en 11 países halló una asociación entre la integración de la sostenibilidad y mejores resultados autorreportados. El diseño del estudio no permite establecer causalidad ni representar a todo el tejido empresarial latinoamericano.

La integración de la sostenibilidad en la estrategia corporativa aparece asociada con un mejor desempeño económico y socioambiental entre las empresas consultadas para un estudio regional de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en América Latina y el Caribe, AACCLA.

El informe analizó las respuestas de 355 empresas que operan en 11 países latinoamericanos. La información fue recopilada mediante una encuesta anónima en línea entre noviembre de 2024 y febrero de 2025.

Los resultados requieren una lectura cautelosa. El universo estuvo limitado a compañías socias de las cámaras AmCham de cada país y la tasa global de respuesta fue de 10%. Por tanto, los porcentajes describen a las organizaciones participantes y no deben interpretarse como una radiografía representativa de todas las empresas de América Latina.

Avances en gobernanza, con brechas pendientes

El documento completo indica que alrededor de 70% de las empresas participantes incorpora asuntos de sostenibilidad en las reuniones del directorio. Sin embargo, 23% declaró no contar con una estructura formal para gobernar estos temas.

También se observan diferencias en transparencia. El 73% publica informes de sostenibilidad o reportes integrados, pero solo 55% de las compañías que reportan recurre a una verificación externa. El informe advierte además que la divulgación suele concentrarse en métricas visibles y que los impactos negativos, los incumplimientos y los planes de mitigación aparecen con menor frecuencia.

Cuatro formas de abordar la sostenibilidad

Los investigadores clasificaron a las organizaciones en cuatro perfiles: normativo, con 44% de la muestra; estratégico, con 31%; prudente, con 15%; y táctico, con 10%. El grupo estratégico combina una mayor institucionalización de la sostenibilidad con más apertura hacia empleados, clientes, proveedores, comunidades e inversionistas.

Las empresas de ese grupo declararon un desempeño superior en áreas como retorno de las iniciativas sostenibles, generación de ingresos vinculados con productos sostenibles e innovación. También informaron mejores resultados en reducción de la huella de carbono, gestión de residuos y uso responsable de energía y agua.

La encuesta no demuestra causalidad

La comparación del desempeño se basó en evaluaciones realizadas por las propias empresas, mediante una escala de uno a cinco frente al promedio que atribuían a su industria durante los tres años anteriores. No se trató de una comparación basada en estados financieros auditados.

Por esa razón, el estudio permite identificar una asociación dentro de la muestra, pero no prueba que la integración de la sostenibilidad sea la causa de los mejores resultados. También es posible que las empresas con más recursos, mayor escala o mejores capacidades de gestión puedan invertir más en sostenibilidad y, al mismo tiempo, obtener un desempeño económico superior.

Proveedores y comunidades, los vínculos más débiles

El relacionamiento con los empleados presenta los niveles más altos de integración, mientras la participación de proveedores y comunidades es más limitada. Esta brecha reduce la capacidad de detectar y gestionar riesgos ambientales y sociales a lo largo de la cadena de suministro.

Para las empresas mexicanas, los resultados ofrecen una referencia regional sobre prácticas de gobernanza, presupuesto, transparencia y vinculación con grupos de interés. No constituyen, sin embargo, un diagnóstico específico del mercado mexicano ni una demostración de que adoptar políticas de sostenibilidad garantice mejores resultados financieros.

Fuentes

Ilustración creada por IA.