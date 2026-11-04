43% de candidatos a gobernador en EE.UU. apoyó pausar centros de datos

El consumo de energía y agua de los centros de datos llegó a campañas y consultas locales del 3 de noviembre; en Texas ganó una candidata que propone una moratoria temporal.

Los centros de datos se convirtieron en uno de los pocos temas en que candidatos de ambos partidos coincidieron durante la elección de mitad de período del 3 de noviembre en Estados Unidos. Así lo plantea Dan Robinson, periodista de infraestructura de The Register, en una nota publicada el 4 de noviembre que reúne datos de un análisis de posiciones de candidatos, de un seguimiento de consultas locales y de estudios de opinión.

Qué propusieron los candidatos a gobernador

El boletín Data Center Watch revisó las posiciones públicas de 74 candidatos seleccionados en los 36 estados que eligieron gobernador. Según ese análisis:

43% respaldó una prohibición o moratoria sobre nuevos proyectos, categoría que incluye pausas temporales y prohibiciones acotadas, no solo el rechazo total a la construcción.

51% apoyó más regulación o un desarrollo condicionado.

5% no tenía una posición pública conocida.

El respaldo a prohibiciones o moratorias fue mayor entre demócratas que entre republicanos (30%). La cifra demócrata aparece como 60% en el resumen del propio análisis y como 58% en su desglose, una diferencia que el documento no aclara. En ocho estados, los dos principales candidatos de ambos partidos apoyaron alguna forma de restricción o pausa: Maryland, Maine, Michigan, New Hampshire, Ohio, Oregon, Texas y Wisconsin.

Data Center Watch sostiene que los candidatos a gobernador presentaron posiciones más restrictivas que los candidatos al Congreso, porque los gobernadores controlan directamente parte de los procesos estatales de regulación y permisos. El análisis no explica cómo se eligieron los 74 candidatos, y la publicación no identifica a sus responsables ni su financiamiento; el informe completo posterior a la elección se ofrece a la venta.

Texas, el caso más visible

Texas concentra buena parte de la expansión reciente de centros de datos en el país. El 3 de agosto, el gobernador Greg Abbott ordenó a la Comisión de Servicios Públicos (PUCT) y al operador de la red, ERCOT, auditar todos los proyectos de centros de datos en proceso de interconexión. La orden exige que cada proyecto informe su consumo proyectado de electricidad y agua, su tecnología de refrigeración, los incentivos tributarios que recibe y su estructura de propiedad, e indica que ningún proyecto avanzará hasta completar la auditoría. No fija plazo de término.

La demócrata Gina Hinojosa derrotó a Abbott, según la proyección de CBS News, y asumirá en enero de 2027. Durante la campaña, de acuerdo con The Texas Tribune, culpó a Abbott del desarrollo acelerado de centros de datos en zonas rurales y propuso obligar a los legisladores a regularlos. CBS indica que Hinojosa se alineó con los demócratas que piden una moratoria hasta que existan nuevas protecciones para los residentes.

Las consultas locales

The Register cita el seguimiento de Data Centers on the Ballot, elaborado por la consultora Redbud Consulting: de 46 municipios que votaron restricciones más estrictas, 43 las habían aprobado al cierre de la nota, uno las rechazó (Harwood, en Dakota del Norte) y dos aún no publicaban resultados. Diario TI no pudo verificar esas cifras en la página del proyecto.

Los recuentos difieren según la fuente. Ballotpedia contabilizó 41 medidas locales sobre centros de datos en 10 estados para el 3 de noviembre, 21 de ellas en Ohio. De ese total, 28 buscaban limitar el desarrollo y 13 facilitarlo. Entre las primeras figuran un tope de 25 MW de consumo eléctrico en Ottawa (Kansas), una moratoria de seis meses en Wells (Maine) y la exigencia de aprobación de los votantes para grandes proyectos en Grove City (Ohio). Los resultados son preliminares hasta su certificación.

Opinión pública y publicidad política

Una encuesta de Gallup realizada en marzo encontró que 71% de los adultos estadounidenses se opone a un centro de datos para IA en su zona, frente a 53% que rechaza una central nuclear cercana.

Un estudio del Pew Research Center con 10.548 adultos, realizado entre el 20 de julio y el 9 de agosto, indica que 54% considera que los centros de datos son mayormente malos para el medioambiente (39% en enero) y 50% que lo son para el costo de la energía de los hogares (38% en enero). La presión de estas instalaciones sobre la red eléctrica ya llevó a empresas como OpenAI a lanzar programas para reducir su demanda en horas de alta exigencia.

Pew también analizó la publicidad política en Facebook e Instagram: entre el 27 de julio y el 24 de octubre se gastaron casi US$12 millones en avisos que mencionaban centros de datos. En octubre, 57% de esos avisos se oponía a ellos y 3% los apoyaba; en enero, la proporción era de 31% críticos y 42% favorables. Pew clasificó los avisos con un modelo de lenguaje, validado contra una muestra de 300 avisos codificados por personas.

Los argumentos que se repiten en campañas y consultas son el consumo de energía y de agua, el impacto ambiental y el peso de los intereses corporativos, en un contexto en que la IA eleva la demanda energética de estas instalaciones.

El papel de los super PAC

Guardrails Alliance, un grupo respaldado por sindicatos, calificó como «en gran medida irrelevante» en la elección a Leading the Future, una red de super PAC que se opone a regular la IA, y sostiene que esa red evitó las contiendas más competitivas, según The Register. La afirmación proviene de un documento del propio grupo y no tiene validación independiente.

Fuentes

Ilustración generada por IA.