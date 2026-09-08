Australia prepara una opción para excluir contenido recomendado por algoritmos en redes sociales

El Gobierno australiano presentó un borrador legislativo que obligaría a las plataformas digitales a ofrecer a los usuarios mayores de 16 años un feed libre de recomendaciones algorítmicas, priorizando únicamente el contenido de las cuentas que ya siguen.

El Gobierno de Australia presentó para consulta un borrador legislativo que obligaría a las redes sociales a ofrecer a sus usuarios una elección explícita sobre el contenido de su feed principal. La iniciativa, denominada My Feed, My Way, forma parte de la propuesta de Digital Duty of Care anunciada el 8 de septiembre de 2026.

Según el anuncio oficial, las plataformas tendrían que mostrar una notificación tanto a usuarios nuevos como existentes. Las personas mayores de 16 años podrían elegir entre recibir contenido personalizado por sistemas de recomendación o ver las publicaciones de los amigos, creadores y otras cuentas que hayan decidido seguir.

La propuesta no equivale a eliminar todos los algoritmos de una plataforma. Su alcance anunciado se concentra en las recomendaciones personalizadas del feed predeterminado. Por ello, la expresión apagar el algoritmo simplifica una medida que, en términos prácticos, busca ofrecer una alternativa al contenido seleccionado a partir del perfil y la actividad de cada usuario.

El proyecto todavía no es ley. El Gobierno abrió una consulta dirigida a plataformas, asociaciones de la industria, organizaciones civiles y grupos de defensa de los usuarios. Su intención es presentar la legislación ante el Parlamento australiano durante 2026.

Una obligación de seguridad más amplia

El control de las recomendaciones es solo una parte de la propuesta. La Digital Duty of Care impondría obligaciones preventivas a proveedores de servicios digitales, incluidas redes sociales, videojuegos en línea, aplicaciones de mensajería y chatbots con inteligencia artificial.

En una conferencia de prensa, la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, explicó que los proveedores tendrían que identificar riesgos, adoptar medidas para mitigarlos e incorporar criterios de seguridad en el diseño de sus servicios. Para los menores, la propuesta aborda contenidos relacionados con trastornos alimentarios, pornografía, hostilidad contra las mujeres, glorificación de delitos o desafíos peligrosos, acoso y otras causas de sufrimiento psicológico grave.

La supervisión correspondería a la comisionada australiana de seguridad en línea, eSafety. El anuncio gubernamental contempla sanciones de hasta 109,2 millones de dólares australianos por incumplimientos de la obligación de cuidado.

El feed predeterminado abre el debate político

El punto de mayor discusión es si las recomendaciones personalizadas deben estar activadas inicialmente. El Gobierno propone que el usuario reciba una elección neutral mediante una ventana emergente. Los Verdes australianos consideran insuficiente este modelo y defienden que las recomendaciones solo se activen con el consentimiento previo del usuario.

En un artículo sobre el anuncio, The Guardian también recoge advertencias de representantes de la oposición sobre posibles efectos en la libertad de expresión. Por su parte, DIGI, asociación que representa a empresas tecnológicas como Meta, Google y Snap, manifestó su apoyo general a que los usuarios tengan un control significativo sobre lo que ven, aunque destacó la necesidad de considerar los riesgos de seguridad.

El texto definitivo y su posterior tramitación parlamentaria determinarán cómo deberán presentar las plataformas esta elección, durante cuánto tiempo tendrán que conservarla y qué condiciones impedirán que la alternativa sin recomendaciones personalizadas quede escondida o limitada.

Fuentes

Ilustración creada por IA.