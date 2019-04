Facebook se prepara para una multa de la FTC de hasta US$ 5.000 millones

En 2011, la empresa ya había sido advertida que sería multada con hasta 41.000 dólares, por usuario, por día, en caso de incumplir un acuerdo sobre privacidad de sus usuarios al que Mark Zuckerberg se había comprometido.

En un informe a sus accionistas, Facebook dijo que espera una multa de hasta 5.000 millones de dólares de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU, FTC, que ha estado investigando si Facebook quebrantó un acuerdo suscrito en 2011 donde prometía proteger la privacidad de los usuarios. La compañía reservó 3.000 millones de dólares en su informe trimestral de ganancias, presentado el 25 de abril, como una contingencia contra la posible penalización, anotando que el “asunto sigue sin resolverse”.

La FTC ha estado investigando la responsabilidad de Facebook en el escándalo de la empresa de minería de datos Cambridge Analytica.

Todo comenzó en 2016 con la app “This Is Your Digital Life” (esta es tu vida digital), que fue descargada según datos de la propia Facebook por un total de 270.000. Su autor, el catedrático de psicología Aleksandr Kogan, obtuvo de esa forma información personal no solo de los usuarios, sino también de la red de contactos de estos. La información fue posteriormente vendida, o cedida, a la empresa británica de comunicaciones Cambridge Analytica, que a su vez la habría utilizado para promover, mediante distintas técnicas de manipulación, la campaña electoral de Donald Trump.

Facebook se defendió en la oportunidad acusando a Kogan de haber infringido las políticas de uso de la red social. Este, en tanto, acusó a Facebook y a Cambridge Analytica de querer convertirlo en chivo expiatorio de la situación. “Facebook nunca intervino para impedir la venta de los datos a terceros. En mis condiciones de uso del servicio, que estuvieron publicadas durante un año y medio, yo informaba claramente que los datos serían transmitidos y vendidos a terceros. (En Facebook) nunca dijeron una sola palabra. Es evidente que a Facebook no le importaba”, declaró Kogan en una entrevista.

La situación resultó en que 3 millones de usuarios europeos abandonaran la red social y en una contracción de 119 mil millones de dólares en la capitalización de la empresa.

Un acuerdo de la FTC de 2011, impuesto a Facebook por otras infracciones contra la privacidad de sus usuarios, obligaba a la red social a cumplir un compromiso de privacidad de 20 años. En caso de incumplimento, la entidad aplicaría multas de hasta 41.484 dólares por infracción, por usuario y por día. El acuerdo requiere que los usuarios de Facebook den su “consentimiento expreso y afirmativo” cada vez que compartan con un tercero datos que no hayan hecho públicos. A pesar del acuerdo suscrito, y la advertencia sobre penalidades por incumplimiento, Facebook no respetó lo acordado. Las recientes investigaciones abiertas en países como Irlanda y Canadá contra la red social, también por temas de privacidad, agravan aún más la situación de Facebook. En marzo pasado trascendió que la empresa había almacenado millones de contraseñas de usuarios de Facebook e Instagram en texto plano, y este mes se descubrieron más de 540 millones de registros que contenían datos sobre los usuarios de Facebook y sus actividades en un cubo AWS S3 sin protección.

La agencia AP informa que la FTC también está estudiando la forma en que podría responsabilizar al CEO Mark Zuckerberg por los fallos de privacidad de la empresa.

Ilustración: Hivint vía Flickr (licencia: Creative Commons)