Facebook pierde más de US$ 119 mil millones de capitalización

Tres millones de usuarios europeos abandonaron la red social como resultado del escándalo de Cambridge Analytica.

Las acciones de Facebook cayeron un 19% el jueves 26 de julio en Nueva York, un día después que la empresa revelara que 3 millones de usuarios en Europa habían abandonado la red social desde como resultado de la extracción de 87 millones de perfiles de Facebook por parte de Cambridge Analytica. Un factor adicional que contribuyó a la depreciación ha sido la introducción de la nueva normativa de protección de datos en la Unión Europea (GDPR).

El desplome de las acciones de Facebook se inscribe como la mayor contracción bursátil de una compañía en un día. Las acciones cayeron a US$ 176 por título, valorando a la compañía en US$ 510 mil millones; es decir, una caída de US$ 119 mil millones desde un récord de casi US$ 630 mil millones observado el miércoles.

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, es el accionista individual más afectado, al ser propietario del 17% de los títulos de la compañía. Por lo tanto, su patrimonio personal en papel cayó de US$ 86.5 mil millones a unos US$ 70 mil millones.

La reacción del mercado bursátil se produjo inmediatamente después que Facebook advirtiera a sus inversores que esperaran una disminución significativa en la tasa de crecimiento, relacionada directamente con el número de usuarios en Europa, que cayó de 282 millones a 279 millones.

David Wehner, director financiero de Facebook, comentó: “Nuestra tasa de crecimiento total de facturación continuará desacelerándose en el segundo semestre de 2018, y prevemos que la tasa de crecimiento de los beneficios disminuirá en porcentajes altos de un dígito en el 3T como en el 4T”.

En meses pasados, Mark Zuckerberg ha debido comparecer ante comisiones legislativas en Estados Unidos y la Unión Europea para explicar la extracción de datos perpetrada por Cambridge Analytica.

nes de usuarios, la mayoría con sede en EE. UU. para uso de Cambridge Analytica en publicidad política específica. Facebook también ha sido investigado por el FBI, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores.