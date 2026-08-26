En un ensayo publicado el 26 de agosto de 2026, Bill Gates advierte que la inteligencia artificial puede concentrar riqueza, desplazar trabajadores y deteriorar vínculos humanos si los gobiernos no preparan una transición justa.

Bill Gates sostiene en un ensayo publicado el 26 de agosto de 2026 que la inteligencia artificial puede convertirse en una poderosa herramienta contra la desigualdad o en una nueva fuente de concentración económica y exclusión.

La tesis central es que los beneficios y los daños de la IA están llegando al mismo tiempo, mientras gobiernos e instituciones avanzan con demasiada lentitud. Gates considera insuficiente comparar esta transición con la llegada del computador personal, porque las herramientas actuales funcionan en dispositivos ya disponibles, reciben instrucciones en lenguaje natural y pueden incorporarse con rapidez a procesos existentes.

El empleo como riesgo inmediato

Gates prevé que la automatización afectará tanto a labores administrativas y profesionales como a trabajos físicos cuando la robótica alcance mayor capacidad y menor costo. A su juicio, las posiciones iniciales e intermedias serán especialmente vulnerables, lo que podría dejar a los jóvenes sin los puestos que tradicionalmente permiten adquirir experiencia.

Existe evidencia inicial que justifica parte de esa preocupación, aunque no permite confirmar una desaparición generalizada del empleo. Un estudio del Stanford Digital Economy Lab, basado en registros administrativos de ADP, encontró una caída relativa del 16 por ciento en el empleo de personas de 22 a 25 años dentro de ocupaciones muy expuestas a la IA. El efecto se concentró en usos orientados a automatizar tareas y no apareció con igual claridad cuando la tecnología complementaba el trabajo humano.

Los propios investigadores advierten que los resultados son consistentes con un efecto de la IA, pero que otros factores económicos también pueden influir. Esa cautela es importante: una reducción entre trabajadores jóvenes de determinados sectores no demuestra todavía que millones de empleos desaparecerán de forma permanente.

Riesgos para la seguridad y las relaciones humanas

El segundo grupo de amenazas identificado por Gates incluye fraude, suplantación, desinformación, vigilancia y ataques informáticos. La misma capacidad que permite detectar vulnerabilidades o acelerar una investigación también puede reducir los conocimientos y recursos necesarios para causar daño. Por eso considera que la seguridad no puede quedar únicamente en manos de las empresas que desarrollan los modelos.

También expresa inquietud por los compañeros virtuales y por el uso intensivo de chatbots durante la infancia y la adolescencia. Una investigación con 1.131 adultos estadounidenses encontró una asociación entre redes sociales reducidas, uso de chatbots como compañía y menor bienestar psicológico. La relación fue más marcada cuando las conversaciones eran intensas y contenían revelaciones personales. Cabe señalar que se trata de una prepublicación y de una asociación estadística, no de una demostración de causalidad.

La preocupación de fondo es que una máquina diseñada para mostrarse siempre disponible y complaciente puede evitar algunos de los conflictos y esfuerzos mediante los cuales las personas desarrollan habilidades sociales. Gates no pide excluir la IA de la atención psicológica o del acompañamiento, pero sí establecer límites, protección de datos y supervisión humana.

Beneficios que no llegarán por sí solos

El ensayo no presenta una visión exclusivamente pesimista. Gates atribuye a la IA capacidad para acelerar investigaciones científicas, ayudar a médicos sin acceso inmediato a especialistas, ofrecer orientación agrícola en países de bajos ingresos, simplificar trámites públicos y adaptar recursos educativos a las necesidades de cada estudiante.

Su argumento es que esas posibilidades técnicas no garantizan una distribución equitativa. Sin políticas deliberadas, la infraestructura, los modelos avanzados y las ganancias de productividad pueden quedar concentrados en las empresas y países que ya cuentan con capital, datos y personal especializado.

Tres propuestas para la transición

La primera propuesta consiste en crear organismos nacionales capaces de coordinar decisiones sobre empleo, seguridad, educación, energía, salud y competencia. Gates añade que los riesgos transfronterizos exigirán una institución internacional y algún grado de cooperación entre Estados Unidos y China.

La segunda es una categoría conceptual denominada Human Reserved, que permitiría mantener ciertas funciones exclusivamente en manos humanas incluso cuando una máquina pueda realizarlas. Gates menciona la atención de personas mayores, la educación, la salud mental y la comunicación de diagnósticos graves como ámbitos donde la empatía y la responsabilidad personal pueden justificar ese límite.

La tercera propuesta es modificar los incentivos tributarios. Gates plantea gravar determinados usos de IA, medidos en tokens, y la adquisición de robots, con el propósito de moderar la sustitución apresurada de trabajadores y financiar capacitación y protección social. Reconoce que un impuesto mal diseñado podría frenar aplicaciones beneficiosas, por lo que propone distinguir entre usos que reemplazan empleo y aquellos que reducen costos en áreas como salud y educación.

Lo que muestra la evidencia disponible

Las afirmaciones más contundentes de Gates sobre una reducción permanente del empleo siguen siendo materia de debate. Una revisión de la Organización Internacional del Trabajo publicada en junio de 2026 concluyó que el desplazamiento laboral a gran escala continuaba siendo limitado. Al mismo tiempo, identificó riesgos crecientes para las oportunidades de los trabajadores jóvenes y para la calidad y organización del empleo.

Un índice mundial de exposición elaborado por la OIT estimó que uno de cada cuatro trabajadores se encuentra en una ocupación con algún grado de exposición a la IA generativa. Su conclusión principal fue que, debido a la necesidad de intervención humana en numerosas tareas, la transformación de los puestos es por ahora más probable que su eliminación completa.

Estos datos no invalidan el llamado preventivo de Gates, pero obligan a separar tres cuestiones distintas: lo que la tecnología puede hacer, lo que las empresas decidirán automatizar y el efecto final sobre el número y la calidad de los empleos.

Gates declara sus intereses

Bill Gates reconoce que se benefició de la industria tecnológica, que conserva vínculos financieros con ella y que trabaja con Microsoft y otras compañías de IA mediante la Fundación Gates. Afirma que las ganancias de sus inversiones se destinarán a las actividades de la fundación. La declaración no elimina un posible conflicto de interés, pero permite valorar su posición como la de un participante influyente, no como la de un observador neutral.

El principal mérito de su propuesta no reside en anticipar con exactitud cuántos puestos desaparecerán. Está en trasladar la discusión desde las capacidades de los modelos hacia la distribución del poder, el ingreso y la responsabilidad. Reservar trabajos para personas o gravar el uso de tokens son ideas discutibles y difíciles de aplicar, pero el llamado a preparar instituciones, capacitación y redes de protección antes de una crisis merece un debate público amplio.

Fuentes

Ilustración creada por IA.