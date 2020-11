TikTok exige claridad sobre su situación legal en Estados Unidos

La plataforma dice no haber recibido “claridad” del gobierno sobre el estado de la propuesta de poner su aplicaci贸n bajo el control de empresas estadounidenses.

La aplicaci贸n para compartir videos TikTok dice que su futuro ha estado en suspenso desde que Donald Trump intent贸 expulsarla de Estados Unidos a principios del oto帽o boreal, por lo que pide un tribunal federal intervenir y definir la situaci贸n.

Trump firm贸 en agosto una orden ejecutiva para prohibir TikTok a menos que vendiera sus operaciones en EE.UU. en un plazo de 45 d铆as. La medida oblig贸 al propietario chino de TikTok, ByteDance, a negociar con varias empresas estadounidenses antes de finalmente aceptar una propuesta que colocaba a TikTok bajo la supervisi贸n de Oracle y Walmart, cada una de las cuales tendr铆a tambi茅n una participaci贸n financiera en la empresa.

La v铆spera, TikTok dijo no tener “claridad alguna” del gobierno de EE.UU. sobre el estado de la propuesta.

Seg煤n el diario The Guardian, el acuerdo ha sido revisado por el Comit茅 Interagencial de Inversi贸n Extranjera en los Estados Unidos, o CFIUS, que es dirigido por el Departamento del Tesoro. El departamento no respondi贸 a las solicitudes de comentarios enviadas por The Guardian.

“Con la fecha l铆mite del 12 de noviembre del CFIUS inminente y sin una extensi贸n a la vista, no tenemos otra opci贸n que presentar una petici贸n en la corte para defender nuestros derechos y los de nuestros m谩s de 1.500 empleados en los EE.UU.”, dijo TikTok en una declaraci贸n escrita el martes.

Trump aleg贸 que el gobierno chino podr铆a espiar a los usuarios de TikTok si la aplicaci贸n continuaba siendo de propiedad china. TikTok ha negado ser una amenaza a la seguridad, pero dijo que de todas formas cooperaba con la administraci贸n para resolver sus inquietudes.

El desaf铆o legal es contar con “una protecci贸n para asegurar que estas discusiones puedan tener lugar”, dijo la compa帽铆a, citada por The Guardian.

La administraci贸n Trump hab铆a intentado anteriormente prohibir la aplicaci贸n en las tiendas App Store y Google Play.

En un escrito de 49 p谩ginas, TikTok intenta que el tribunal de apelaciones de EE.UU. del circuito del Distrito de Columbia revise la orden ejecutiva de Trump, como asimismo la decisi贸n que llev贸 a clasificarla de amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Seg煤n The Guardian, TikTok incluso argumenta que las acciones del Ejecutivo estadounidense podr铆an ser inconstitucionales.