Huawei: La prohibición estadounidense es un golpe “cínicamente calculado” en la guerra comercial

La prohibición de EE.UU. de compartir o vender tecnología a Huawei es un golpe "cínico" en la creciente guerra comercial entre EE.UU. y China, ha declarado el máximo ejecutivo de la multinacional china en el Reino Unido.

El vicepresidente ejecutivo de Huawei en el Reino Unido, Jeremy Thompson, dijo a World At One, de BBC Radio 4, que la disputa es estrictamente comercial, y no sobre seguridad, como pretende el gobierno estadounidense.

“Estamos en medio de una guerra comercial entre dos grandes países, así que el momento oportuno es infligir el máximo daño a nuestra organización. Somos un balón de fútbol en medio de esta guerra comercial”, dijo Thompson.

El ejecutivo puso de relieve que después de no conseguir convencer a los aliados europeos de bloquear el uso de la tecnología Huawei, la administración Trump emitió una orden ejecutiva la semana pasada con el objetivo de apartar a la empresa china de los proveedores estadounidenses.

Sin embargo, el lunes 20 de mayo, EE.UU. flexibilizó temporalmente algunas restricciones impuestas la semana pasada, lo que indica que las prohibiciones relacionadas con Huawei podrían tener consecuencias de largo alcance y no previstas. En concreto, durante los próximos 90 días, el Departamento de Comercio de los EE.UU. permitirá a Huawei comprar productos fabricados en los EE.UU. con el fin de mantener las redes existentes y proporcionar actualizaciones de software a los teléfonos Huawei existentes.

“Parece que la intención es limitar los impactos no previstos en terceros que utilizan equipos o sistemas Huawei”, dijo el abogado de Washington Kevin Wolf, ex funcionario del Departamento de Comercio, citado por BBC. “Parece que están tratando de prevenir apagones en la red”, agregó.

Jeremy Thompson dijo a la BBC que Huawei ha desarrollado su propio sistema operativo que puede utilizar en lugar de Android; añadiendo que ese ha sido su “plan B” ante la eventualidad de ser imposible trabajar con Google. “Se trata de un 100% comercial y esperábamos algo en esta línea -quizás no tan cínicamente programado como estamos viendo- pero estamos desarrollando sistemas operativos paralelos; por eso invertimos 14.000 millones de dólares al año en I+D, y hemos utilizado parte de esa inversión para encontrar alternativas”, dijo el ejecutivo.

Huawei ha prometido continuar distribuyendo actualizaciones de seguridad y servicios posventa para sus smartphones y tabletas.

Ilustración: Jeremy Thompson, Vicepresidente Ejecutivo de Huawei en el Reino Unido (fotograma, YouTube)