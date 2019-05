Trump prohíbe a las empresas estadounidenses operar con telcos extranjeras

La administración Trump ha presentado cargos criminales contra Huawei por robar tecnología, calificando a la empresa china como una "amenaza de espionaje".

El presidente Trump ha firmado una orden ejecutiva en la que prohíbe a las empresas estadounidenses utilizar tecnología de telecomunicaciones de empresas extranjeras que el Estado perciba como una amenaza para la seguridad. Aunque ni Huawei, ni China como país, son mencionadas en la orden ejecutiva, es evidente que la orden tiene como objetivo a los propios chinos. En efecto, poco después de firmar la orden, Huawei fue incluida en la llamada Entity List (Lista de Entidades) del país.

Esta es sólo la última de una serie de medidas que Estados Unidos está tomando contra China y sus empresas, a medida que se intensifica la guerra comercial entre ambos países. Huawei comentó que son los EE.UU. y su propio pueblo los que más perderán con esta medida. En una declaración pública recibida por Diario TI, Huawei señala: “Huawei está en contra de la decisión tomada por la Oficina de Industria y Seguridad (Bureau of Industry and Security, BIS) del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Esta decisión no considera el interés de nadie. Causará un daño económico significativo a las compañías estadounidenses, con las cuales Huawei tiene relación de negocios, afectará a decenas de miles de empleos estadounidenses y provocará disrupción en la colaboración actual y en la confianza mutua que existen en la cadena de suministro global. Huawei buscará inmediatamente poner remedio y encontrar una resolución a este asunto. También nos esforzaremos proactivamente para mitigar los impactos de esta situación”.

El periódico Washington Post afirma que los operadores inalámbricos menores y rurales serán los verdaderos afectados, ya que muchos de ellos utilizan el equipamiento más barato de Huawei. “La mayoría de los grandes carriers no usan equipos Huawei”, observa la publicación.

Lawrence Ward, socio del bufete internacional de abogados Dorsey & Whitney en negocios internacionales con énfasis en la ley de seguridad nacional de los Estados Unidos, CFIUS, y la ley de cumplimiento de comercio internacional y licencias, comentó a Diario TI:

“Al sancionar ayer a Huawei, la Administración Trump dio un paso más en su guerra comercial con China y en la carrera para tomar el liderazgo tecnológico con respecto a la 5G. La acción de ayer significa que las compañías de tecnología de EE.UU. ya no pueden suministrar a Huawei o a cualquiera de sus 70 entidades afiliadas en todo el mundo una vez que se agregan oficialmente a la Lista de Entidades. Además, las empresas extranjeras ya no pueden suministrar piezas ni componentes de origen estadounidense a esas entidades y es posible que algunas piezas y componentes de fabricación extranjera que incorporan piezas y componentes de origen estadounidense tampoco puedan ser suministrados. Aunque en los últimos años Huawei sólo ha adquirido entre el 10 y el 20% de sus partes y componentes de compañías estadounidenses, se especula que estas partes y componentes – chips, procesadores y software de sistema operativo – son críticos para las ofertas de productos y negocios de Huawei. China ha amenazado con sanciones de represalia que podrían afectar a las empresas de telecomunicaciones y tecnología de Estados Unidos. Estas nuevas sanciones no sólo representarán un desafío para las empresas estadounidenses al momento de cumplir, sino que también crearán desafíos empresariales únicos, ya que las empresas estadounidenses necesitarán examinar más cuidadosamente a sus socios de I+D en el extranjero para eliminar las conexiones con Huawei”.

China y EE.UU. han estado intercambiando golpes en los últimos meses, con EE.UU. aconsejando a sus aliados que no usen Huawei, y China prohibiendo la venta de ciertos modelos de iPhone en el país.

Estados Unidos considera a Huawei una amenaza para la seguridad nacional, debido a la posibilidad de que la empresa trabaje con el gobierno chino para espiar a Occidente.

