Abogados: “Los actuales propietarios de teléfonos Huawei podrán reclamar a la marca”

Huawei, cuando comercializa un móvil, no solo vende el terminal telefónico físico, sino el sistema operativo sin el cual el móvil no puede funcionar correctamente; por tanto, forma parte del producto adquirido y puede generar responsabilidades en caso de mal funcionamiento.

La crisis abierta entre Google y Huawei ha propiciado que se rescindan los contratos de colaboración entre ambas y que la primera deje de prestar soporte a la segunda, con las consecuencias que esta ruptura tendrá para los consumidores que ya han adquirido un teléfono Huawei y que, a partir de ahora, puedan quedarse sin las actualizaciones del sistema operativo y otras aplicaciones que, con el tiempo, signifiquen la obsolescencia casi inmediata del terminal.

“Huawei, al igual que el resto de las marcas, al vender un teléfono móvil, no solo vende el ‘aparato físico’ sino el sistema operativo sin el cual el móvil no puede funcionar correctamente”, escribe Legálitas en un comunicado, agregando que a través del sistema operativo el cliente puede disfrutar de los servicios de telefonía y acceso a internet.

Siendo así, en la descripción de las características técnicas de los móviles, antes de realizar la compra, el cliente puede comprobar el detalle de lo que incluye. A modo de ejemplo puede encontrarse en internet esta descripción:

“Huawei Mate 20 Pro 6GB + 128GB Dual Sim Negro móvil libre: Pantalla LCD de 6.39″, resolución 3120 x 1440 pixeles (densidad de 538 ppi). Cámara principal TBD + 2MP y cámara secundaria de 24 MP. Sistema operativo Android 9 + EMUI 9.0.0, procesador Kirin980 Octacore 2 x 2.6 GHz (Cortex A76), 2 x 1.92 GHz (Cortex A76), 2 x 1,8 GHz (Cortex A55) Memoria interna 6 GB RAM y 128 GB ROM; Batería: 4200 mAh, Red:4G LTE TDD. Tarjeta Nano SD: soporta hasta 256 GB. Tarjeta Nano SD vendida de forma separada.

El sistema operativo, por tanto, forma parte del producto adquirido y puede generar responsabilidades en caso de mal funcionamiento. De este modo, en la propia web de Huawei, se contempla que la garantía del producto abarca el funcionamiento del software: https://consumer.huawei.com/es/support/warranty-policy/ “Derecho de reclamación ante Huawei como productor por la falta de conformidad del Producto. Huawei, responderá de la falta de conformidad del Producto. Se entiende que existe una falta de conformidad del Producto cuando no es conforme con el contrato, y a estos efectos se entiende la no conformidad cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias: c. Cuando el uso del Producto lleve apareja instalación de software, que la instalación de dicho software provoque la falta de conformidad del Producto siempre.”

En este sentido, Legálitas concluye que Huawei debe facilitar a sus clientes una solución para el caso en que el sistema operativo Android ya no actualizara los móviles y esto más allá de los plazos de la garantía (2 años después de la compra)”, añade Legálitas.

“Es de esperar que Huawei busque una solución a los clientes afectados y que durante años han utilizado sus móviles, depositando su confianza en la marca. No obstante, de no ser así, y a medida que los móviles fueran quedando obsoletos por falta de actualización de las aplicaciones, los perjudicados siempre tendrían derecho a reclamar a Huawei una solución para que sus terminales puedan funcionar correctamente, para lo cual tendrían que presentar reclamación escrita a la marca y, en caso de no encontrar solución, poner los hechos en conocimiento de los organismos de Consumo competentes”, concluye señalando Legálitas, entidad que agrupa a 800 abogados en España, dando servicios a 300.000 clientes.

Ilustración: Captura, sitio de Huawei