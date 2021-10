Facebook atribuye la caída a problemas de red

“Durante más de cinco horas, Facebook no fue utilizado para agudizar divisiones, desestabilizar democracias ni hacer que las jóvenes y las mujeres se sientan mal con sus cuerpos”, señala exempleada.

Facebook, Instagram y WhatsApp volvieron a funcionar en su mayor parte a última hora del lunes, tras una interrupción de seis horas que algunas fuentes atribuyeron, sin probarlo, a un ciberataque.

En un comunicado, la compañía se disculpó por el largo tiempo de inactividad, atribuyendo la situación a problemas de red. “Cambios de configuración en los routers de la red troncal que coordinan el tráfico de red entre nuestros centros de datos interrumpieron la comunicación”, dijo Facebook, agregando que se habría producido un “efecto en cascada” que interrumpió el flujo de comunicación. El mismo problema también afectó a los sistemas internos de Facebook, retrasando aún más el proceso de recuperación.

Expertos independientes en seguridad sugirieron desde el principio que el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) de la compañía, era de alguna manera la causa.

“Queremos dejar claro en este momento que creemos que la causa raíz de este apagón fue un cambio de configuración defectuoso”, dijo Santosh Janarhan, vicepresidente de Infraestructura de Facebook, en un comunicado. “Tampoco tenemos pruebas de que los datos de los usuarios se hayan visto comprometidos como resultado de este tiempo de inactividad”.

El tiempo de inactividad de los sitios, que comenzó aproximadamente a las 15:50 GMT del lunes, se produjo menos de 24 horas después de que una ex empleada de Facebook, Frances Haugen, apareciera en una entrevista de 60 Minutos, diciendo que la compañía ha fallado consistentemente en depurar el discurso de odio y la desinformación en su plataforma, para así seguir lucrando con la plataforma.

La entrevista fue transmitida después de que una serie de artículos del Wall Street Journal citara documentos internos que describían cómo la empresa era consciente de que Instagram, propiedad de Facebook, empeoraba los problemas de autoestima e imagen corporal de las adolescentes, entre otras revelaciones.

Para muchos usuarios de las redes sociales, la coincidencia entre los reportajes, la entrevista y la caída es demasiado grande como para ignorarla. A pesar de ello, hasta ahora no hay pruebas que sustenten la teoría del ataque.

Según varios medios de comunicación estadounidenses, Frances Haugen abordará el apagón durante su testimonio en el Congreso hoy martes. USA Today señala que Haugen tiene un comentario ya redactado: “No sé por qué se produjo la caída, pero sé que durante más de cinco horas Facebook no se utilizó para agudizar las divisiones, desestabilizar las democracias y hacer que las jóvenes y las mujeres se sientan mal con sus cuerpos. También significa que millones de pequeñas empresas no pudieron llegar a clientes potenciales y que innumerables fotos de nuevos bebés no fueron celebradas con alegría por familiares y amigos de todo el mundo… Podemos tener redes sociales que disfrutemos, que nos conecten, sin destrozar nuestra democracia, poner a nuestros hijos en peligro y sembrar la violencia étnica en todo el mundo”.