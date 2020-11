Herramienta de IA detecta dominios de noticias falsas al registrarse

Investigadores del University College London y otras instituciones han colaborado en el desarrollo de una herramienta de aprendizaje autom谩tico que identifica los nuevos dominios creados para promover las noticias falsas, de manera que puedan ser detenidos antes de que 茅stas se difundan a trav茅s de las redes sociales y otros canales online.

“Real-Time Prediction of Online False Information Purveyors and their Characteristics” (Predicci贸n en tiempo real de los proveedores de informaci贸n falsa en l铆nea y sus caracter铆sticas) es un documento de trabajo del que son coautores Anil R. Doshi (UCL School of Management), Sharat Raghavan (Universidad de California, Berkley) y William Schmidt (Universidad de Cornell).

Para contrarrestar la proliferaci贸n de informaci贸n falsa es importante actuar con rapidez, antes de que sus autores comiencen a publicar y difundir informaci贸n falsa a trav茅s de m煤ltiples canales. El catedr谩tico Doshi y sus colegas acad茅micos se propusieron desarrollar un sistema de detecci贸n temprana que pusiera de relieve los dominios con m谩s probabilidades de pertenecer a agentes malignos. Uno de estos factores es, por ejemplo, que los propietarios del dominio opten por el anonimato de sus datos personales.

Anil Doshi, profesor adjunto de la Facultad de Administraci贸n de la UCL coment贸: “Muchos modelos que predicen informaci贸n falsa utilizan el contenido de los art铆culos o los comportamientos en redes sociales para hacer sus predicciones. Sin embargo, para cuando los datos est茅n disponibles, puede ser demasiado tarde. Los creadores de contenidos falsos son 谩giles y necesitamos una forma de identificarlos pronto. Utilizando los datos de registro de los dominios, podemos proporcionar un sistema de alerta temprana utilizando datos que posiblemente sean dif铆ciles de manipular por los agentes. Los actores que producen informaci贸n falsa tienden a preferir permanecer ocultos y eso es lo que utilizamos en nuestro modelo”.

Aplicando un modelo de aprendizaje autom谩tico a los datos de registro de dominio, la herramienta pudo identificar correctamente el 92 por ciento de los dominios de informaci贸n falsa y el 96,2 por ciento de los dominios de informaci贸n aut茅ntica registrados en el marco de las elecciones estadounidenses de 2016.

Doshi y sus coautores ponen su herramienta a disposici贸n de las autoridades reguladoras, las plataformas y pol铆ticos para proceder a un proceso escalonado tendiente a aumentar la supervisi贸n, enviar advertencias o sancionar a los infractores y, decidir en 煤ltima instancia, si los dominios deben ser clausurados. Los acad茅micos responsables de la investigaci贸n tambi茅n exhortan a las redes sociales a invertir m谩s esfuerzos y dinero en la soluci贸n de este problema, que en gran medida ha surgido precisamente gracias a las redes.

Doshi continu贸 se帽alando que “Las noticias falsas que promueven las redes sociales son comunes en las elecciones y siguen proliferando a pesar de los esfuerzos algo limitados de tales redes y los gobiernos para detener la avalancha de desinformaci贸n y defenderse de ella. Nuestra preocupaci贸n es que esto es s贸lo el comienzo del viaje. Tenemos que reconocer que es s贸lo una cuesti贸n de tiempo antes de que estas herramientas se redistribuyan de manera m谩s generalizada para dirigirse a las empresas; de hecho hay pruebas de que esto ya est谩 sucediendo. Las redes sociales y los reguladores deben comprometerse m谩s en el tratamiento de este tema tan real y las empresas deben tener un plan para identificar r谩pidamente cuando se convierten en el objetivo de este tipo de campa帽a”.

La investigaci贸n, que est谩 en curso, observa que el entorno est谩 en constante evoluci贸n y si bien la herramienta funciona bien ahora, los agentes malignos responder谩n buscando c贸mo eludirla. “Esto subraya la necesidad de una innovaci贸n e investigaci贸n constantes y continuas en esta 谩rea”, concluyen se帽alando a los acad茅micos.