HarmonyOS de Huawei no es más que una bifurcación de Android

En un artículo titulado “Huawei’s HarmonyOS: ‘Fake it till you make it’ meets OS development” (HarmonyOS de Huawei: ‘Finge hasta que lo consigas llega al desarrollo de sistemas operativos), el redactor de tecnología y desarrollador Ron Amadeo, de Ars Technica, escribe que, según Huawei, HarmonyOS es una creación interna original, un acto desafiante que permitirá a la empresa librarse de la influencia del software estadounidense. “El anuncio del sistema operativo de Huawei en 2019 generó grandes y llamativos artículos en los medios de comunicación. CNN llamó a HarmonyOS ‘un rival de Android’, y Richard Yu, el CEO del grupo de negocios de consumo de Huawei, declaró a ese medio que HarmonyOS ‘es completamente diferente de Android e iOS’. El presidente de software de consumo de Huawei, Wang Chenglu, repitió estas afirmaciones apenas el mes pasado, diciendo que ‘HarmonyOS no es una copia de Android, ni es una copia de iOS’.

Según Amadeo, todas estas declaraciones hacen que HarmonyOS suene sumamente interesante, lo que le hizo sumergirse en el sistema operativo. “Después de obtener acceso a HarmonyOS a través de un proceso de registro sumamente invasivo, de poner ebyn marcha el SDK y el emulador, y de estudiar detenidamente los documentos para desarrolladores, no puedo llegar a ninguna otra conclusión: HarmonyOS es esencialmente un fork de Android. La forma en que Huawei describe el sistema operativo a la prensa y en los documentos para desarrolladores no parece tener mucho que ver con lo que la empresa realmente está distribuyendo. Los documentos para desarrolladores parecen redactados casi a propósito para confundir al lector; cualquier parte del código real se parece a Android sin grandes cambios”.



“La frase ‘finge hasta que lo consigas’ se da a menudo como consejo de motivación, pero nunca la había visto aplicada al desarrollo de sistemas operativos. Si alguna vez has visto un teléfono moderno con Android de Huawei, HarmonyOS es en gran medida lo mismo… con algunos hilos cambiados. Así que, aunque no hay mucho nuevo que ver, al menos podemos diseccionar HarmonyOS y desmentir algunas de las afirmaciones de Huawei sobre su ‘flamante’ sistema operativo”, es la conclusión de Amadeo.



HarmonyOS es el sistema operativo alternativo de Huawei que se creó después de que la empresa fuese colocada en una lista de restricciones elaborada por la administración Trump y, por consiguiente, perdiera su licencia de Android.

HarmonyOS se presentó inicialmente como un sistema operativo totalmente distinto de Android e iOS. Huawei quería dar la impresión de que la pérdida de acceso a tecnología estadounidense no le impediría innovar, pero la experiencia de Amadeo con la beta simplemente desbarata el enfoque de Huawei.



Amadeo continúa su artículo denunciando lo que llama actitud “entrometida” de Huawei hacia los desarrolladores, explicando que “para obtener el acceso de desarrollador se requiere una comprobación de antecedentes de dos días que incluye el envío de copias de tu pasaporte, identificación personal y tarjeta de crédito a Huawei”.



Luego señala: “Se supone que este es un sistema operativo completamente nuevo, y la posición de Huawei en este momento debería supuestamente ser de apertura hacia cualquier desarrollador potencial. La descarga anónima y con un solo clic de Google para el SDK de Android, en Windows, Mac y Linux, es el modelo que las empresas deberían emular. Huawei, en cambio, está haciendo esto lo más difícil posible, y es fácil imaginarse a un desarrollador potencial que se resiste al ridículo e intrusivo proceso de descarga, cierra la pestaña, y vuelve al desarrollo para Android e iOS. Es la peor primera impresión de un sistema operativo que he visto nunca”.



Pero la mala impresión no terminó ahí. Según Amadeo, “en realidad no se ejecuta la beta del sistema operativo en su emulador; se transmite, al estilo de Google Stadia, desde (presumiblemente) un teléfono que ejecuta la beta en China”.



Imagen: captura de pantalla de Ars Technica. El montaje se titula “¡Qué encantador robot verde! ¿Nos conocemos de antes?”