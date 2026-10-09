Google presenta Playground para crear juegos con instrucciones de texto

El experimento permite convertir ideas en juegos desde el navegador y prevé integrar Unity Spark.

Google presentó Playground el 7 de octubre de 2026. Según el anuncio oficial, permite crear juegos mediante instrucciones escritas, ajustar reglas, personajes, escenarios y física, y probar los resultados sin conocimientos de programación. El lanzamiento inicial abarca Estados Unidos para usuarios de 18 años o más.

Acceso gratuito y suscripciones

El centro de ayuda distingue entre jugar gratis al catálogo y generar juegos. La creación gratuita ofrece un cupo renovable semanal y acceso gradual mediante lista de espera. Una suscripción a Google One AI permite acceder inmediatamente a la creación y ampliar ese cupo.

Los proyectos pueden mantenerse privados, compartirse por enlace o publicarse en la galería. El multijugador está en una fase preliminar; las clasificaciones están disponibles para juegos individuales publicados, no para partidas multijugador.

Exportación del código y derechos sobre los juegos

La documentación también confirma una función relevante para los creadores: la opción Export permite descargar un ZIP con el HTML, JavaScript, CSS y los recursos generados del juego. Esta posibilidad de obtener el código fuente amplía las opciones para inspeccionar y conservar el proyecto.

En sus condiciones adicionales, Google señala que no reclamará la propiedad de los juegos creados por los usuarios, aunque conserva los derechos sobre sus propios servicios y recursos. El creador sigue siendo responsable del contenido y debe contar con autorización o una base legal para incorporar propiedad intelectual ajena.

Las condiciones contemplan además que Playground monetice los juegos, incluida la inserción de anuncios, previa autorización del usuario. Esa cláusula no equivale al anuncio de un programa de reparto de ingresos para creadores.

Integración prevista con Unity Spark

Google anticipó una integración con Unity Spark para añadir capacidades 3D y mecánicas más avanzadas. El anuncio describe Spark como una herramienta en pruebas, con beta cerrada próxima. La página de Unity ofrece una lista de espera y demostraciones jugables, entre ellas Space Corridor. No se precisa una fecha de disponibilidad general de la integración.

Publicación y moderación

Las normas comunitarias prohíben infringir derechos de terceros y presentar juegos de forma que confunda sobre su origen o afiliación. Google puede retirar contenido o restringir cuentas por incumplimientos y dispone de mecanismos para denunciar abusos. Las normas admiten parodias y homenajes cuando no inducen a confusión sobre una autorización oficial.

Fuentes

Ilustación: Captura del sitio de Google