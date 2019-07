Fundador de Huawei: “Apple es mi modelo de privacidad”

Ren Zhengfei comparó a Huawei con Apple en el sentido de que su empresa no proporciona datos de sus clientes al gobierno chino, de la misma manera que Apple no proporciona datos que puedan comprometer la privacidad de sus usuarios al gobierno estadounidense.

El gobierno de los Estados Unidos ha prohibido a Huawei operar en el país en aras de la política nacional, sosteniendo que se encuentra en connivencia con el gobierno chino.

En una entrevista con el Financial Times, el director ejecutivo de Huawei afirmó que Apple es su modelo a seguir en un escenario en el que el gobierno chino requiere a la empresa desbloquear sus dispositivos, lo que podría ir en contra de los intereses de los usuarios.

“Nunca haremos tal cosa. Si lo hubiera hecho aunque fuera una sola vez, los EE.UU. tendrían pruebas, que mostrarían a todo el mundo. Entonces, los 170 países y regiones en los que operamos actualmente dejarían de comprar nuestros productos y nuestra empresa se derrumbaría”.

Según Zhengfei, los temores de EE.UU. son infundados, ya que el gobierno chino se relaciona con las empresas privadas en conformidad con marcos legales y normativa tributaria. “No intervienen en sus operaciones comerciales”, dijo Zhengfei, a cuyo juicio el gobierno de Estados Unidos incurre en las mismas prácticas que critica; es decir, micro-administrar las empresas tecnológicas estadounidenses”, dijo el fundador de Huawei, según Financial Times.

Zhengfei aseguró que los usuarios controlan sus propios datos, no Huawei. “Los datos son propiedad de nuestros clientes, no de nosotros. Los operadores se encargan de rastrear a todos los usuarios, de lo contrario no podrían hacer llamadas telefónicas. Es el deber de un carrier rastrear a los usuarios. Nosotros, como proveedor de equipos, no rastreamos ningún dato”, dijo el fundador de la empresa.

En un desarrollo reciente, el gobierno de los Estados Unidos ha permitido a Huawei comprar tecnología a empresas estadounidenses, pero la prohibición de 5G sigue en vigor. Como consecuencia de la prohibición estadounidense, Huawei prevé una pérdida masiva de ingresos de unos $30.000 millones para este año, y se espera que los beneficios netos se sitúen en torno a los $8.000 millones.

Ilustración: fotograma, YouTube