Facebook será multada con 5.000 millones de dólares por violaciones de la privacidad en el caso Cambridge Analytica

La multa de 5.000 millones de dólares será la mayor que haya impuesto la Comisión Federal de Comercio a una empresa de tecnología. Sin embargo, la penalización es comparada a una multa de estacionamiento o "un regalo de Navidad a Facebook", que en los tres primeros meses de 2019 tuvo unos ingresos de 15.000 millones de dólares.

The Wall Street Journal y el Washington Post, ambos citando fuentes anónimas familiarizadas con el asunto, informaron el viernes por la tarde que

la Comisión Federal de Comercio votó a favor de la aprobación de una multa de aproximadamente 5.000 millones de dólares a Facebook para cerrar una investigación sobre violaciones de la privacidad de la empresa iniciada a raíz de las revelaciones de Cambridge Analytica.

La investigación de la FTC se inició en marzo de 2018 después de que se revelara que la empresa de minería de datos y consultora política Cambridge Analytica había obtenido indebidamente informacion privada de más de 50 millones de usuarios de Facebook. Facebook había violado así un acuerdo de 2012 derivado de una investigación anterior de la FTC, también sobre violaciones de la privacidad perpetradas por Facebook.

Todo comenzó en 2016 con la app “This Is Your Digital Life” (esta es tu vida digital), que fue descargada según datos de la propia Facebook por un total de 270.000 usuarios. Su autor, el catedrático de psicología Aleksandr Kogan, obtuvo de esa forma información personal no solo de los usuarios, sino también de la red de contactos de estos. La información fue posteriormente vendida, o cedida, a la empresa británica de comunicaciones Cambridge Analytica, que a su vez la habría utilizado para promover, mediante distintas técnicas de manipulación, la campaña electoral de Donald Trump.

La multa de 5.000 millones de dólares será la mayor jamás impuesta por la FTC a una empresa de tecnología y la mayor jamás impuesta a una empresa por una violación de la privacidad. Se sitúa en el rango superior de lo que Facebook esperaba cuando en abril pasado reveló que se acercaba al final de las negociaciones con la FTC y que preveía recibir una multa de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares.

Como parte del acuerdo, Facebook reexaminará ahora la forma en que maneja los datos de los usuarios, pero el acuerdo no restringirá la capacidad de la empresa para compartir datos con terceros, según se informa. Los críticos dicen que los cambios requeridos de Facebook no son lo suficientemente sustanciales, y que la multa apenas hará mella en la cuenta bancaria de la empresa, que en el primer trimestre de 2019 tuvo ingresos superiores a los 15.000 millones de dólares. El mercado bursátil parece estar de acuerdo, ya que el precio de las acciones de Facebook subió más de un 1% al conocerse la noticia, justo antes del cierre de la bolsa el viernes.

“Esto no es una multa; es un favor a Facebook, una multa de estacionamiento que les permitirá llevar a cabo una vigilancia más ilegal e invasiva”, dijo Matt Stoller, un miembro del Open Markets Institute que se especializa en el poder monopólico, según The Guardian.

Por su parte, David Cicilline, legislador demócrata que preside la subcomisión de defensa de la competencia de la Cámara de Representantes, reaccionó a la noticia comentando en Twitter: “La FTC le dio a Facebook un regalo de Navidad cinco meses antes. Es muy decepcionante que una compañía tan enormemente poderosa que ha incurrido en conductas tan graves esté recibiendo un simple tirón de orejas. Esta multa es una picadura de mosquito para una empresa del tamaño de Facebook”, dijo.

Ilustración: magen: Mark Zuckerberg, CEO de Facebook. Fotografía de Kobby Dagan © Shutterstock.com